Kaynak: İHA

24 kişilik Türk Bilim Heyeti Antarktika'dan yurda döndü. Heyeti, Atatürk Havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı.24 kişilik Türk Bilim Heyeti bugün akşam saatlerinde Antarktika'dan yurda döndü. Atatürk Havalimanına gelen heyeti İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. Heyet ve Vali Yerlikaya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, "Büyük bir sevinç, büyük bir onur paylaşıyoruz. Biliyorsunuz Atatürk Havalimanımızdan, 29 Ocak tarihinde bilim heyetimizi Antartika yolculuğuna uğurladık. Az önce Burcu hoca ekibimizi salimen buraya getirdi. Aileleriyle beraber bütün İstanbul, bütün Türkiye bu sevinci yaşıyor. 3 Antartika bilim seferimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkilendirmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ukdesinde yapılıyor. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi koordinesi ile İstanbul Teknik Üniversitesinde. Antartika Araştırma Merkezimizin müdürü kıymetli hocamız Burcu Özsoy hanımefendi kendisinin 4 ama bilim eğitimin 3 ulusal seferine yüz akıyla, başarıyla, büyük bir onurla yaptılar ve bütün arkadaşlarla beraber bizlere yurduna kavuştu. Biliyorsunuz bu gezinin diğer gezilerden ayıran en önemli özelliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çalışmasıyla Antartika'da geçici bir üst kuruldu. İlim adına bayrağımız orada dalgalandı. İstiklal Marşımız orada söylendi, hepimiz o manzarayı gördüğümüz an çok büyük sevinç, onur yaşadık." dedi.Vali Yerlikaya, şunları kaydetti: "Kalıcı üst kurma ile ilgili arkadaşlarımız keşif ve fizibilite çalışmalarına yaptılar. Ayrıca bu ekipte pek çok kurumdan sporcu arkadaşlarımız vardı. Şimdiye kadar sıcak bizim mavi bayraklı denizlerimizde dalarken, bakalım Antartika'da o soğuk sularda nasıl daldığını sonra bizle paylaşacak. Şükrediyoruz bu onuru önümüzdeki yıl 4 ve hep diğer sayılarla kazasız belasız, yüz akıyla devam etmesi ile diliyoruz. Artık Türkiye Antartika'da da var, dedik."Heyette yer alan Burcu Özsoy ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde, Sanayi Teknoloji Bakanlarımız uhdesinde Sayın Bakanımız Mustafa Varank beyin çok yakın takibi ile, İstanbul Teknik Üniversitesi koordinasyonunda rektörümüze de çok teşekkür ederiz. Katılan tüm arkadaşlara beraber sağlıkla döndük. Vatanımıza zorlu bir süreçte şu an anlatırken bile kalbim atıyor, gerçekten ellerim titriyor. Çünkü büyük bir misyonda ve herkes çok yoğun çalıştı, başardı. Çok duyguluyum şu an. Herkesin sağlıklı döndüğünde, başarıyla döndüğünü ve bu gururu ülkemize yaşadığımız için sizlerin de destekleriyle arkadaşlarımıza teşekkürler ediyorum. Ailemize teşekkür ediyoruz çok mutluyuz." şeklinde konuştu.Türkiye adına iyi işler yapmanın mutluluk verici olduğunu söyleyen Şahika Ercümen , "Ekibimize, burada olduğumuz için bu gurur hepimize yaşadığımız için gerçekten çok mutlu ve hocamız da sesinden ağladığımız gibi hepimiz aynı duyguları hissediyoruz. Gerçekten uzun bir süre buradan ayrı kalmak iletişimden ayrı kalmak, ama ülke adına iyi işler yapmaya çalışmak hepimiz için zor, bir o kadar da mutluluk verici. Orada buz dağlarında mavinin beyazla buluştu bir kıtada bayrağımızı dalgalandırmak, benim için çok büyük bir gurur. Bayramınız oraya çok yakıştı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL