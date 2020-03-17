Türk bilim insanı koronavirüs aşısı için Çinli ilaç devi ile anlaştI
Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüs aşısı için Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile iş birliği anlaşması yaptI
17.03.2020 08:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:49
Almanya 'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı için Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile iş birliği anlaşması yaptı.
BioNTech tarafından yapılan açıklamada, iki şirketin, BioNTech'in mRNA tabanlı "BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılmasında ve pazarlanmasında Çin'de ortak çalışacağı belirtildi.
BioNTech tarafından yapılan açıklamada, iki şirketin, BioNTech'in mRNA tabanlı "BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılmasında ve pazarlanmasında Çin'de ortak çalışacağı belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Uğur Şahin, Almanya, Dünya
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