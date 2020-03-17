Menü
Haberler ›› Dünya ››Türk bilim insanı koronavirüs aşısı için Çinli ilaç devi ile anlaştI - Haberler

Türk bilim insanı koronavirüs aşısı için Çinli ilaç devi ile anlaştI

Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüs aşısı için Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile iş birliği anlaşması yaptI

17.03.2020 08:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:49
Türk bilim insanı koronavirüs aşısı için Çinli ilaç devi ile anlaştI
Almanya 'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı için Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile iş birliği anlaşması yaptı.

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, iki şirketin, BioNTech'in mRNA tabanlı "BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılmasında ve pazarlanmasında Çin'de ortak çalışacağı belirtildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Uğur Şahin, Almanya, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Haberler
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Haberler
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Haberler
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti Haberler
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Haberler
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor