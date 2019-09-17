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Türk bilim insanına "Başkanlık Onur Ödülü"

Amerikan KBB Baş Boyun Cerrahisi Akademisi'nin en prestijli ödülü olarak kabul edilen "Başkanlık Onur Ödülü", Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gerek'e verildi.

17.09.2019 10:24Türk bilim insanına
Amerikan KBB Baş Boyun Cerrahisi Akademisi'nin en prestijli ödülü olarak kabul edilen "Başkanlık Onur Ödülü", Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gerek'e verildi.
SBÜ'den yapılan açıklamaya göre, 14-18 Eylül arasında ABD'de düzenlenen "Amerikan Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi"ne dünyanın değişik ülkelerinden mesleklerinde önemli başarılar elde etmiş yaklaşık 10 bin hekim katıldı.
Kongrede konuşan Amerikan KBB Akademisi Başkanı Prof. Dr. Albert Merati, kulak burun boğaz konusunda ülkeler arasında bilgi alışverişinin önemini vurguladı ve kongrenin bu amaca hizmet edeceğini belirtti.
Merati, akademinin en prestijli ödülü olarak kabul edilen "Başkanlık Onur Ödülü"ne bu yıl üstün bilimsel nitelikleri ve kulak burun boğaz baş boyun cerrahisine üst düzey katkıları nedeniyle SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek'in layık görüldüğünü aktardı.
Ödülü almaktan onur duyduğunu belirten Prof. Dr. Gerek de şunları kaydetti:
"Ülkem, üniversitem ve şahsım adına gurur verici bir tören yaşadım. Bilimsel çalışmalarımızın, uluslararası arenada takdir görmesi, daha hevesle çalışmamız, ülkemizi ve mesleğimizi daha nice başarılara taşımamız konusunda bizi cesaretlendiriyor."

Amerika Birleşik Devletleri, Onur Ödülü, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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