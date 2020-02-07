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Türk bilim insanları Arktik'te yeni bakteri keşfetti

raştırmaları için rotalarını Antarktika'nın yanı sıra Arktik Okyanusu'na çeviren Türk bilim insanları, bazı kimyasal maddeleri zararsız hale getiren bir bakteri türu¨ keşfetti.

07.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:56Türk bilim insanları Arktik'te yeni bakteri keşfetti
Türk bilim insanlarının Antarktika'nın ardından ilk Türk Arktik Bilimsel Seferi'nden getirilen örnekler üzerinde yaptıkları araştırmalarda, tarımda istenmeyen bitkileri öldu¨rmek amacıyla yaygın olarak kullanılan bazı kimyasal maddeleri zararsız hale getiren bir bakteri türu¨ keşfettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi öncülüğünde bir ekiple Türkiye İş Bankası sponsorluğunda Temmuz 2019'da gerçekleştirilen ilk Türk Arktik Bilimsel Seferi kapsamında toplanan örnekler üzerinde yürütülen araştırmalarda yeni bir bakteri türü bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

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