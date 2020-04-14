Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk bilim insanları Kovid-19'un beyin sağlığı üzerindeki etkilerine yoğunlaştı

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, dünyada yapılan bilimsel araştırmalarda, birçok ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilediğinin tespit edildiğini belirterek, bu konudaki çalışmalara yoğunlaştıklarını ifade etti.

14.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:08
Türk bilim insanları Kovid-19'un beyin sağlığı üzerindeki etkilerine yoğunlaştı
Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, dünyada yapılan bilimsel araştırmalarda, birçok ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilediğinin tespit edildiğini belirterek, bu konudaki çalışmalara yoğunlaştıklarını ifade etti.
Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Nöroloji Federasyonu ile dünyadaki birçok akademinin, Kovid-19'un beyin sağlığına etkileri üzerinde yoğunlaştığına dikkati çekti.
Türk Nöroloji Derneği olarak bu konuda çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Öztürk, "Maalesef dünya büyük bir salgının etkisi altında. Hasta sayısı da 1 milyonu aştı. Dünya Nöroloji Federasyonu, Amerikan Akademi ve Avrupa Nöroloji Akademisi yeni bir olguya daha dikkati çekmeye başladı. Kovid-19 hastalarında nörolojik bulguların varlığını tespit etti." dedi.
Bu bulguların, hastanın sağ kalma şansını ve hastalık sürecini etkileyebildiğini vurgulayan Öztürk, "Hastalar koku ve tat bozukluğu olduğunu, baş ağrısı ve dönmesi ile bilinç bulanıklığı rahatsızlığının olduğunu ifade edebilir. Bu yüzden hekimlerimizce Kovid-19 enfeksiyonu şüphesiyle takip edilen hastaların, nörolojik yönden de değerlendirilmesi sağlanmalıdır." diye konuştu.
"Dünyadaki hastalarının üçte birinde nörolojik bulgular tespit edildi"
Prof. Dr. Öztürk, bu tür durumlara karşı doktorların dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Dünyada yapılan çalışmalarda, Kovid-19 hastalarının neredeyse üçte birinde nörolojik bulgular tespit edildi. Bu bulgular da daha çok baş ağrısı ve dönmesi, kas ağrıları, bilinç bulanıklığı, tat ve koku bozuklukları şeklinde ortaya çıkıyor. Ayrıca Kovid-19 daha ciddi seyrediyorsa nörolojik bulguların da daha ciddi bir şekilde ortaya çıkma ihtimali artıyor." ifadelerini kullandı.
"Bu konuda yoğunlaşmış durumdayız"
Nörolojik bulguların, araştırıldığı takdirde tespit edilebileceğini dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:
"Meslektaşlarımızı, hastaları tedavi noktasında uyarmamızın sebebi, 'bakarsanız ve araştırırsanız görebilirsiniz' demek içindir. Zira bu açıdan bakılmadığında nörolojik bulgulara rastlamak mümkün olmayabilir. Bu da ciddi sıkıntılara yol açabilir. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve diğer nöroloji dernekleriyle Kovid-19 hastalarında mevcut nörolojik bulgular nedir, gelecekte nasıl seyreder, kısa ve uzun vadede etkileri nelerdir, tüm bunları bilim insanları olarak takip etmekteyiz. Bu konuda yoğunlaşmış durumdayız. Çünkü hastalarımıza karşı sorumluluğumuz var. Onları en iyi şekide nasıl koruyup tedavi edeceğiz, bu hepimizin kaygısıdır. Umarım bu süreç en kısa sürede normale döner."
Öte yandan Öztürk, yapılan çalışmalarda virüsün beyindeki solunum merkezlerini etkilediğini ve hastaların nefes alıp vermesini zorlaştırdığını belirterek, Kovid-19 salgınına karşı risk faktörlerini önlemek gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Koronavirüs kızamık tehlikesini çağırdı: 117 milyon çocuk etkilenebilir Haberler
Koronavirüs kızamık tehlikesini çağırdı: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Haberler ›› Güncel ››Türk bilim insanları Kovid-19'un beyin sağlığı üzerindeki etkilerine yoğunlaştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:46: Sağlık çalışanlarına 600 hediye paketi - Haber 12:46: İspanya'da normale dönmeye çalışıyor - Haber 12:46: Bismilli iş adamları 100 aileye gıda kolisi dağıttı - Haber 12:46: Başkan Çetindoğan, esnafın derdini anlattı - Haber 12:44: Saka kuşu avlamak için ağ gerdiler - Haber 12:32: Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı - Spor 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber