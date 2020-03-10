Türk bilim kadını, Nobel ödüllü bilim insanlarıyla bir araya gelecek
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Uçal, uluslararası 200 akademisyenden oluşan jüri tarafından 100'ü aşkın ülkeden gösterilen adaylar arasından seçilerek, Nobel ödüllü bilim insanları ile bir araya gelecek 650 genç araştırmacı...
10.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:26
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Uçal, uluslararası 200 akademisyenden oluşan jüri tarafından 100'ü aşkın ülkeden gösterilen adaylar arasından seçilerek, Nobel ödüllü bilim insanları ile bir araya gelecek 650 genç araştırmacı arasında yer aldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fizik, kimya, fizyoloji veya tıp alanları başta olmak üzere farklı alanlardan Nobel ödüllü 68 bilim insanı, dünyanın 100'ü aşkın ülkesinden seçilen genç araştırmacılarla bir araya gelecek, deneyimlerini paylaşacak.
Almanya'da 28 Haziran-3 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek Lindau Nobel Laureate toplantısına, 2009'da TÜBİTAK ile Lindau Konseyi ve Vakfı arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'den seçilen doktora dereceli genç araştırmacılar da katılabiliyor.
Bu kapsamda bu yıl 70'incisi düzenlenecek olan toplantıya Türkiye'den 30 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Uçal da katılmaya hak kazandı.
Yasemin Uçal başvuru yapan adaylar arasından TÜBİTAK tarafından seçilerek, Türkiye'den katılacak adaylar arasında gösterildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fizik, kimya, fizyoloji veya tıp alanları başta olmak üzere farklı alanlardan Nobel ödüllü 68 bilim insanı, dünyanın 100'ü aşkın ülkesinden seçilen genç araştırmacılarla bir araya gelecek, deneyimlerini paylaşacak.
Almanya'da 28 Haziran-3 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek Lindau Nobel Laureate toplantısına, 2009'da TÜBİTAK ile Lindau Konseyi ve Vakfı arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'den seçilen doktora dereceli genç araştırmacılar da katılabiliyor.
Bu kapsamda bu yıl 70'incisi düzenlenecek olan toplantıya Türkiye'den 30 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Uçal da katılmaya hak kazandı.
Yasemin Uçal başvuru yapan adaylar arasından TÜBİTAK tarafından seçilerek, Türkiye'den katılacak adaylar arasında gösterildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Türk bilim kadını, Nobel ödüllü bilim insanlarıyla bir araya gelecek
Etiketler : Acıbadem Üniversitesi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Güncel
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?