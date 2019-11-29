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Türk bilim kadınından önemli buluş: Su altı fotoğrafları karada çekilmiş gibi düzelten algoritma

Deniz altında çekilen fotoğrafların neden hep mavi ve yeşilimsi tonlara sahip olduğunu merak ettiniz mi? Makine mühendisi ve okyanus bilimci Derya Akkaynak ve Haifa Üniversitesi’nden Tali Treibitz, su altında çekilen fotoğraflardaki renkleri düzelten "Sea-thru" isimli yeni bir algoritma geliştirdi

29.11.2019 07:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 07:56Türk bilim kadınından önemli buluş: Su altı fotoğrafları karada çekilmiş gibi düzelten algoritma
Deniz altında çekilen fotoğrafların neden hep mavi ve yeşilimsi tonlara sahip olduğunu merak ettiniz mi? Bu aslında suya giren güneş ışınlarının kırılarak farklı renklere ayrılması ve kırmızı renk ışınların derinlere kadar ulaşamamasından kaynaklanıyor. Ancak artık bu renk bozulmasını düzeltmek bir Türk bilim insanın çalışması sayesinde mümkün.

Makine mühendisi ve okyanus bilimci Derya Akkaynak ve Haifa Üniversitesi'nden Tali Treibitz, su altında çekilen fotoğraflardaki renkleri karada çekilmiş gibi düzelten "Sea-thru" isimli yeni bir algoritma geliştirdi. Akkaynak, euronews Türkçe'ye bu buluşun neden okyanus bilimciler için çığır açan nitelikte olduğunu anlattı.
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Makine Mühendisi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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