Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneğinden Lösemili Çocuklara Ziyaret

Bulgaristan
'ın başkenti Sofya
'da faaliyet gösteren Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneği (TUBUKADD) üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde, tedavi gören lösemili çocuklar ile bir araya geldi. Türkiye
'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un eşi Didem Ulusoy'un onursal başkanlığını yaptığı TUBUKADD'ın temsilcileri, Decaohz Onko-Hematolojik Rahatsızlığı Olan Çocuklar Derneğinin bünyesindeki "Golden Ribon" Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
TUBUKADD Başkanı Gülay İspir
, hasta çocukların annelerine destek amaçlı düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, merkezdeki faaliyetlerin, lösemili çocuklar için önem taşıdığını belirtti.
TUBUKADD temsilcileri, ziyarette çocuklara hediyeler dağıttı.
Sofya, Güncel
Kaynak: AA