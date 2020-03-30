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Türk-Bulgar sınırında TIR kuyrukları azaldı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgar-Türk sınırında TIR sıralarının azaltılmasını amaçlayan Uzuncovo eski askeri hava alanına yapılan tampon TIR parkını teftiş etti.

30.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:03
Türk-Bulgar sınırında TIR kuyrukları azaldı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgar-Türk sınırında TIR sıralarının azaltılmasını amaçlayan Uzuncovo eski askeri hava alanına yapılan tampon TIR parkını teftiş etti. Daha önce 50 kilometre olduğu belirtilen TIR kuyruğunun 4,5 kilometreye kadar düştüğü bildirildi.

Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Başbakan Borisov ile beraber Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Türkiye'nin Bulgaristan Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de sınırdaki durumu şahsen kontrol etti. Borisov, iki ülkenin karşılıklı teması sayesinde bir haftada 50 kilometrelik TIR kuyruğunun 4,5 kilometreye indiğini belirtti. Görüşmenin Başbakan Borisov tarafından talep edildiği belirtildi.

BORİSOV: ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Borisov, Bulgaristan'a karşı göstermiş olduğu iyi komşuluk ve dostluk mesajlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Borisov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Büyükelçiye, Valiye teşekkürlerimizi iletiyoruz, TIR kuyruğunu azaltmayı ve araçların yolunu açmayı başardık. Avrupa'nın en büyük sınır kapısından yük kamyonları rahat geçmeli, Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu arasındaki bu atar damar, ekonomi ve ticaretimizin en önemli noktasıdır" ifadelerini kullandı.

EKREM CANALP: 24 SAAT MESAİ İÇİNDE TIR KUYRUĞUNU BİTİRDİK

Edirne Valisi Ekrem Canalp, hem salgına karşı alınan tedbirlere önem verildiğini, hem de karşılıklı diyalog sayesinde, 24 saatlik mesai TIR kuyruklarının azaldığını belirtti. Canalp, "Sizin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki dostluk bizim ilişkilerimizde her alana yansımış durumda. İçinde bulunduğumuz alan, dünyadaki en büyük ikinci kara sınır kapısıdır. Her zaman belli bir yoğunluğa sahiptir. Ancak karşılıklı diyalogla biz bu alanı çok iyi şekilde yönetiyoruz. 24 saat mesai çerçevesinde, TIR kuyruklarını bitirdik. Biz bir taraftan salgınla ilgili tedbirleri alacağız, öbür taraftan ülkelerin can damarlarını her zaman açık bırakacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sınır kapısından görüntü

-Borisvo'un görüntüsü

-Detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler: Bulgaristan, Güncel
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