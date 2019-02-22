Türk Bulguru, Letonya'da Büyük Beğeni Topladı

Kaynak: İHA

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Letonya Tadım Günleri'ne katılan Duru Bulgur, Türk Bulgurunu hem tanıttı, hem de ziyaretçilere lezzet şöleni yaşattı.Bu yıl 16.'sı düzenlenen Letonya Tadım Günleri'ne üçüncü kez katılan Duru Bulgur, dünyanın bambaşka ülkelerinden ve kültürlerinden ziyaretçilere Türk bulgurunu tanıttı. 12-13 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenen etkinlik, Baltık Gıda Endüstrisi'nde; HoReCa ve perakende sektörlerinden 2500'ün üzerinde fikir önderi, marka sahibi, satın alma müdürü, şef ve teknoloji uzmanını bir araya getirdi.Paketli bulgurun yüzde 85'ini 51 ülkeye kendi markasıyla ihraç eden Duru Bulgur, lezzetseverlere Türk bulguru ile yapılmış yemekleri sundu, profesyonellere ürünlerini tanıttı. Geniş ürün yelpazesi ile Duru Bulgur, ziyaretçilere adeta bir lezzet şöleni yaşattı. Başbaşı, Köftelik, Kepekli Pilavlık Bulgur büyük beğeni topladı. Letonya Tadım Günleri'nde ünlü Şef Masterklass Seminerleri takip edilerek, Letonya'nın en ünlü TV Şefi Martins Ritins de ziyaret edildi.Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, öncelikli hedeflerinin Türk bulgurunu dünyaya tanıtmak, yenilikçi tarifler ve lezzet buluşmaları ile herkese ulaşmak olduğunu belirtti. İhsan Duru "Ülkemizin milli ürünü bulguru dünyaya tanıtma misyonunu üstlendik. Firmamız, yapmış olduğu çalışmalarda görevini başarıyla yerine getirmenin onurunu yaşamaktadır. Letonya Tadım Günleri, firmamızın yeni iş bağlantıları kurması ve ürün yelpazemizin çeşitli ülkelerden katılımcılara anlatılması açısından oldukça verimli geçen bir etkinlik oldu" diye konuştu. - İSTANBUL