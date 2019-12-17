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Türk Büro-Sen üyeleri Milas'ta buluştu

Türk Büro-Sen Milas Temsilciliği üyeleri ve aileleri düzenlenen kaynaşma etkinliğinde bir araya geldi.

17.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:31Türk Büro-Sen üyeleri Milas'ta buluştu
Türk Büro-Sen Temsilciliği üyeleri ve aileleri düzenlenen kaynaşma etkinliğinde bir araya geldi.

Düzenlenen yemeğe Türk Büro sen Genel Başkan Yardımcısı Nebi Yay, Türk Büro Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cumhur Çil, Muğla Şube Başkanı İskender Biçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Sağlık Sen Milas İlçe Temsilcisi Deniz Kocayol, İşyeri Temsilcileri ve Üyelerinin katıldığı yemeğin açılış konuşmasını Türk Büro-Sen Milas İlçe Temsilcisi İlyas Kaya yaptı.

Gerek enflasyon rakamlarındaki artış gerekse üye sayısı nedeniyle yetkili sendika sıfatını taşıyan Memur-Sen'in gücünü ve idaresini masaya yansıtamadığını vurgulayarak sözlerine başlayan Genel Başkan Yardımcısı Yay, "Gerek enflasyondaki rakamların artışı gerek bizleri yetkili sendika sıfatıyla masada temsil eden temsil gücünü ve idaresini masaya yansıtmayan 1 milyonu aşkın bir üyeli bir konfederasyonla ayrıca mücadele ediyoruz. Hepiniz biliyorsunuz, hepimiz bu geminin yolcularıyız. Maliye, Sosyal Güvenlik Kurumu, İç İçişleri Kaymakamlık ve Valilikler burada bulunan birçok kurumdaki arkadaşlarımız, aşağı yukarı bir birimizin halini bilen arkadaşlarız, yıllardır kamuda emek sarf eden arkadaşlar. Kocaman bir ailenin ferdi olduğumuz için burada buluşmanın mutluluğunu hepimiz yaşıyoruz" dedi. - MUĞLA

Türk Büro Sen, Sendika, Milas, Güncel

Kaynak: İHA

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