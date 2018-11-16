16 Kasım 2018, 23:41
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Türk Büyükelçi Trafik Kazası Geçirdi

Türk Büyükelçi Trafik Kazası Geçirdi

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın aracı Gilan-Priştine karayolunda meydana gelen zincirleme kazaya karıştı.

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın aracı Gilan- Priştine karayolunda meydana gelen zincirleme kazaya karıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında Türk Büyükelçi Kılıç'ın da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın aracı Gilan-Priştine karayolunda Türkiye saati ile 19.00'da meydana gelen zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, aralarında Türk Büyükelçi Kılıç'ın da bulunduğu 3 kişi de yaralandı. Priştine Devlet Hastanesine kaldırılan Büyükelçi Kılıç'ın tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

(İHA) Kıvılcım Kılıç,Priştine
16 Kasım 2018 Cuma 23:41