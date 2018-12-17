Türk Büyükelçiden Bosnalı Kimsesiz Çocuklara Yılbaşı Hediyesi

Türkiye
'nin Saraybosna
Büyükelçisi Haldun Koç, Bjelave Çocuk Yetiştirme Yurdu'nu ziyaret ederek burada kalan kimsesiz çocuklara yılbaşı öncesinde çeşitli hediyeler dağıttı. Bosna Hersek
'te de mağazaları bulunan "LC Waikiki" firmasının yaklaşık 90 kimsesiz çocuk için temin ettiği kıyafetleri dağıtan Koç, ayrıca kurum yetkililerinden bilgi alıp çocuklarla vakit geçirdi.
Büyükelçi Koç, burada yaptığı açıklamada, yetiştirme yurdunu zaman zaman ziyaret ettiklerini belirterek bu yurtta kalan çocukların Bosna Hersek'in geleceği olduğunu ifade etti.
Çocukları yılbaşı öncesinde sevindirmek istediklerini kaydeden Koç, bu çocuklarının yaşamını güzelleştirmenin kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.
Yurt Müdürü Belma Ahmagic de hediyeler ve ziyaretler için büyükelçiye ve ailesi teşekkür ederek, "Onları burada ağırlamak bizim için onur. Çalışmalarımızı gelecekte de desteklemelerini temenni ediyorum. Bu çocuklara verilecek her destek son derece önemli." dedi.
Büyükelçi Koç'a, ziyaretinde eşi Pınar
Koç ve kızı Talya da eşlik etti.
Pınar Koç, üçüncü kez buradaki yetiştirme yurdunu ziyaret ettiklerini, çocuklarla zaman geçirmekten mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.
Türkiye,Saraybosna
Kaynak: AA