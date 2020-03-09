Türk çivisine yüzde 25 vergi
HİSİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "ABD satışları çok iyi gidiyordu.
09.03.2020 04:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 04:55
HİSİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "ABD satışları çok iyi gidiyordu. 50 milyon dolarlara geldik ancak geçtiğimiz günlerde ABD, Türkiye 'den gelen çivi, civata grubu ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi
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