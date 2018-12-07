Türk Çizgi Filmi 6 Farklı Dilde Çocuklara Seslenecek

Pepee farklı kültürlerden minik kahramanlarla buluşuyor

Bu kapsamda Pepee, İngilizce ve Türkçe'den sonra Çince, Rusça, Çekçe ve Slovakça dahil olmak üzere toplam 6 farklı dilde çocuklarla buluşuyor.

Dünyanın tüm çocuklarını kendi çocuğu bilen bir sosyal girişim olarak Düşyeri, dünyanın bütün çocuklarına dokunma hedefiyle Amazon Prime ile yaptığı anlaşmanın ardından yurt dışında yeni önemli anlaşmalara imza atmaya devam ediyor. Düşyeri'nin birbirinden eğlenceli ve aynı zamanda eğitici içerikleri ABD'nin ardından artık Almanya, Çin, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Slovakya ve Rusya'da izlenebilecek.

PEPEE, DÜNYADA İLGİYLE TAKİP EDİLEN DİJİTAL PLATFORMLARDA

Farklı dijital platformlarda yaptığı anlaşmalar kapsamında adından söz ettiren Düşyeri, bünyesinde yer alan tüm içeriklerini Almanya'nın en popüler dijital kanalı PantaFlix ile çocukların beğenisine sunuyor. Düşyeri'nin hayata geçirdiği diğer bir anlaşma ise Planetnemo ile gerçekleşti. Bu anlaşma kapsamında Pepee, Pisi ve Leliko karakterleri, Çince olarak Çin'in tüm dijital kanallarında yer alacak. Hindistan'ın ünlü dijital platformu USP Studios ile yapılan iş birliği çerçevesinde 10 milyondan fazla abonesi bulunan Kids TV Youtube kanalında ise Pepee'nin tüm bölümleri İngilizce olarak yayınlanacak. Rusya'nın popüler Youtube kanallarını bünyesinde bulunduran Riki Group ise Pepee'nin tüm bölümlerini Rusça olarak dijital platformlarda yayınlanacak.

DÜŞYERİ'NİN TÜM ŞARKILARI LALALA TV'DE

'Yaşasın Farklılıklar', 'Kalbim Kırıldı' ve 'Bedenim Bana Aittir' gibi şarkılarla çocuklara eğitici ve öğretici içerikler sunan Düşyeri bünyesinde bulunan tüm şarkılarıyla Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın en çok izlenen çocuk platformu Lalala Tv'de yer alacak. Çocuklar tarafından çok sevilen ve dinlenen Düşyeri'nin şarkıları, yapılan iş birliği doğrultusunda Çekçe ve Slovakça olarak minik hayranları ile buluşacak.