Türk Çizgi Romanı, Eski Günlerine Dönmek İçin Destek Bekliyor

TÜRK çizgi romanları eski ihtişamlı gülerindeki okuyucu sayısına yeniden ulaşabilmek için büyük sermaye gruplarının ve yayınevlerinin desteğini bekliyor.Zagor, Tex, Mr. No, Tommiks, Tarkan Karaoğlan gibi 1950'li yıllardan bu yana geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan çizgi romanlar eski ihtişamlı günlerini yeniden yakalamak istiyor.Bu anlamda 2017 yılında dernek çatısı altında bir araya gelen çizgi roman tutkunları dün Caddebostan Kültür Merkezi'nde Çizgi Romanı Yaşatanlar Orjinal Resim Sergisi adında bir etkinliğe imza attılar. Etkinlikte ayrıca Çizgi Roman Kültürü Dergisi'nin de tanıtımı yapıldı. Türkiye 'deki çizgi roman okur sayısını yeniden arttırmak, onları bir araya getirmek, yerli çizgi roman sanatını yaşatmak ve sevdirmek için böyle bir sergi düzenlediklerini ifade eden Çizgi Roman Okurları Derneği (ÇRODER) Başkanı Önder Çakı, "Burada Çizgi Romanı Yaşatanlar Orjinal Resim Sergisi var. Bu resim sergisinde geçmişten günümüze çizilmiş çizgi roman kapaklarının ve iç sayfalarının orijinallerini sergiliyoruz. Bunun yanında bir de çizgi romandan sinemaya uyarlanmış filmlerin orijinal afişlerini sergiliyoruz. Etkinliği Çizgi Roman Okurları Derneği olarak yapıyoruz. Amacımız çizgi romanı sevdirmek, yaşatmak ve okuyucuyu, çizerleri, yayıncıları bir arada tutmak" şeklinde konuştu."ÇİZGİ ROMAN ÖLMESİN İSTİYORUZ"1970'li yıllardaki hemen hemen tüm çizgi romanların kapaklarını çizen usta isim Aslan Şükür de, "1971 yılında çizgi romana başladım. Aşağı yukarı 25 sene sürdü. 9-10 adet çizgi roman kitabımız vardı. Hepsinin kapaklarını ben yaptım. O zamanlar elle çiziliyordu. Şimdi biliyorsunuz ki bilgisayarla çizilen kapaklar var. ve o zamanlar okur sayımız çoktu. Her bir kitabın fasikülü aşağı yukarı 45 bin civarında satılıyordu. Her sene okuyucu azaldı. 90'lı yıllarda da sona erdi. Okuyucu sayısı düştü. Fakat şu anda okuyucuyu geri kazanmak için bir çabamız var. Çizgi roman ölmesin istiyoruz" diye açıklamada bulundu."ÇOCUKLARA OKUMAYI SEVDİRİYOR"Çizgi romanların çocuklarda hayal dünyasının gelişmesine ve onların okumayı sevmesine yardımcı olduğunu belirten Şükür, "İnşallah okur sayısı artar. Bu çünkü çocukların hayal dünyasını geliştiriyor ve okumayı sevdiriyor. Bir zamanlar çok engellendi ve okuma sayısı bizde düşük. Aslında çocuklara okumayı sevdiren bir olay" dedi.BATILI ANLAYIŞLA YEPYENİ BİR JENERASYON"Teknolojinin gelişimi, internet çağının başlaması gibi olaylar Türkiye'de sadece çizgi roman okuru olarak değil, toplumsal yaşam biçimimize değişiklikleri yansıttı. Okuma alışkanlıklarımız, hayata bakış şeklimiz, genç kuşağın ilgi alanlarının yeni arayışlara yönelmesi okuyucuyu çok farklı platformlara getirdi" diyen 80'li yıllarda Teks, Teksas , Tommiks, Bob Kroket, Süpermen ve Conan olmak üzere pek çok seriye kapak illüstrasyonları hazırlayan Sanatçı Ömer Muz ise şunları söyledi:"Batı'dan gelen çizgi romanların çok fazla Türkiye'de okuyucu kitlesine ulaşması bunu değiştirdi. Teknolojinin de buna çok büyük katkısı var. Kitle iletişim araçlarının yabancı çizgi romanlara tanıdığı fırsatlar bizim çağımızda maalesef yoktu. Günümüzde doğal olarak genç kuşaklar Batılı kahramanlara yöneldi. Film endüstrisi de buna çok büyük katkı yapıyor. Hollywood 'un getirdiği bir katkı bu. O katkı ile birlikte bugün çizgi roman sektöründe tamamen Batılı anlayışla yepyeni bir jenerasyon var."AMERİKAN ÇİZGİ ROMANLARININ ETKİSİNDEYİZ"Türk çizgi romanının eski günlerine geri dönebilmesinin tek yolunun desteklenmesinden geçtiğini dile getiren Sanatçı Ömer Muz, "Çizgi romancılar destek bulamıyor. Amerikan çizgi romanlarının etkisindeyiz. Dolayısıyla geliştirebilmek için çok büyük sermaye gruplarının, büyük yayınevlerinin destek vermesi lazım. Ama onlar da çizgi romanlar çok geniş kitlelere ulaşmadığı ve basılmadığı için destek vermiyor. Çizgi romana büyük sermaye gruplarının destek vermesi lazım ve sponsorlara ihtiyacı var" diye konuştu.