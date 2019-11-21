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Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: "Mülteciler meselesinde Türkiye'yi örnek alın"

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. yılı nedeniyle Genel Kurul kürsüsünden uluslararası topluma seslenen iki Türk çocuk, ülkelerin mültecilere misafirperverlik ve şefkat gösterme konusunda Türkiye'yi örnek almaları gerektiğini söyledi.

21.11.2019 22:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:16Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi:
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. yılı nedeniyle Genel Kurul kürsüsünden uluslararası topluma seslenen iki Türk çocuk, ülkelerin mültecilere misafirperverlik ve şefkat gösterme konusunda 'yi örnek almaları gerektiğini söyledi.
Türkiye Çocuk Hakları İl Komiteleri eş başkanları Beyza Küçük ve Muhammet Aktaş, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. yılı nedeniyle BM Genel Kurulu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.
Beyza Küçük ve Muhammet Aktaş, BM kürsüsüne birlikte çıktı.
Aktaş, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabulünden çok daha önce 1924'te 23 Nisan'ı kendi çocuklarına bayram armağan eden tek ülke olan Türkiye'nin gururlu çocukları olduklarını söyleyerek, "Bu bayramı her yıl dünyanın her yerinden çocuklarla paylaşıyor ve kutluyoruz." dedi.
Türkiye'de çocuk hakları konusunda yapılan çalışmaları anlatan ve her yıl Dünya Çocuk Günü olarak kutlanan 20 Kasım'da Türkiye'de de Ulusal Çocuk Forumu düzenlendiğini anlatan Aktaş, Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocuklar için düzenlenen entegrasyon programına da değindi.
Aktaş, "Dünyadaki tüm ülkelerden, Suriyeli ve diğer mülteciler için Türkiye'de olduğu gibi aynı misafirperverliği ve şefkati göstermelerini bekliyoruz." dedi.
Toplumların gelişmişlik göstergesindeki temel kriterlerden birinin de çocuk haklarına saygı duyulması olduğunu vurgulayan Aktaş, dünyadaki tüm çocukların, beslenme, barınma, sevgi, şefkat, sağlık, eğitim gibi tüm insani ihtiyaçlarından yetişkinlerin sorumlu olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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