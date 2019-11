"Türk çocukları öncelikle doktor, öğretmen ve veteriner olmak istiyor"

Türk çocukları öncelikle doktor, öğretmen ve veteriner olmak istiyorKidZania 2. Edutainment Zummit'te Mesleki Eğilimler Araştırması'nın sonuçları açıklandı

İSTANBUL - Eğitim, çocuk gelişimi, nörobilim gibi alanlarda kanaat önderlerinin ağırlandığı 2. Edutainment Zummit'te; gelecek nesillerin nasıl şekilleneceği yönünde bilgiler paylaşıldı. 80 bin katılımcı ile gerçekleştirilen KidZania Mesleki Eğilimler Araştırması'nın sonuçları da kamuoyuyla ilk kez paylaşıldı. Buna göre; Türk çocuklarının öncelikle doktor, öğretmen ve veteriner olmak istedikleri ortaya çıktı.KidZania İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen KidZania Edutainment Zummit zirvesi 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Zirvede nörobilim, eğitim ve iletişim alanındaki kanaat önderleri; eğitimin geleceği ve markaların geleceğe dair yatırımlarını değerlendirdi. Ayrıca zirvede Türkiye'de yeni yapılan önemli bir araştırma da kamuoyuyla paylaşıldı. 2014 yılından bu yana 1,5 milyondan fazla misafiri ağırlayan KidZania İstanbul'da, çocuklar 100'den fazla mesleği eğlenerek öğreniyor. Çocuklar Ülkesi KidZania'nın CEO'su Ebru Timur, burayı ziyaret eden 80 bin çocuğa ait verinin analizi ile yapılan Mesleki Eğilimler Araştırma sonuçlarını açıkladı.Zirvede açıklamalarda bulunan Ebru Timur, KidZania'da her şeyin çocuklar için özel olarak düşünülüp tasarlandığını söyleyerek, "Burada çocuklar meslekleri öğrenip eğlenerek deneyimliyor ve gerçek hayata dair fikir sahibi oluyor. Çocuklar burada yetişkinlerin mesleklerini, bağımsızlığı, tek başına muhakeme edebilmeyi ancak aynı zamanda ekip ve takım olabilmeyi de öğreniyor. Yani gerçek yaşam becerilerini burada tecrübe ediyor. KidZania Mesleki Eğilimler Araştırması'nı bu yıl İstanbul'da da tamamladık. Buraya gelen 80 bin öğrencinin aktivite bilgilerini derledik" diye konuştu."4 yaşına kadar tüm çocuklar aynı"Burada çocukların meslekler hakkında önce bilgi sahibi olup daha sonra tercihlerinin şekillendiğini belirten Timur, "Global araştırma ve Türkiye'deki araştırma sonuçlarına göre; çocukların 4 yaşına kadar hiçbir toplumsal kalıba dahil olmadığı görülüyor. Tüm çocuklar aynı. Ancak 4 yaşından itibaren çocuklar, sınırları, farklılıkları gözlemleyebiliyor. Çocukların; yargıları bu yaşta kavramaya, buna göre düşüncelerini ve tercihlerini şekillendirmeye başladığı görülüyor" dedi."Türk çocukları öncelikle doktor, öğretmen ve veteriner olmak istiyor"Çocukların yedi yaşına doğru cinsiyet ayırabilir hale geldiklerine dikkat çeken Timur, "Kız çocuklarının ağırlıklı olarak kadınların daha çok yöneldiği meslekleri seviyorken, erkekler de daha çok erkeklere atfedilen meslekleri tercih ettikleri görülüyor. Çocuklarımıza ileride ne olacaksınız diye sorduk. Genel olarak aynı eğilim burada da vardı. Ama Türk çocukları öncelikle doktor, öğretmen ve veteriner olmak istiyorlar. Temelde bakıldığı zaman tüm dünyada aynı konular konuşuluyor. Dünya Ekonomik Forumu raporlarında da çocuklar için en önemli yetkinliklerin başında problem çözmek, analitik düşünmek, girişkenlik gibi durumlar söz konusu oluyor" ifadelerini kullandı.KidZania Global Operasyonlar Başkan Yardımcısı Hernan Barbieri, burada çocukların meslekleri bir yandan öğrenirken bir yandan da eğlenebildiğini belirterek, "Burada çocuklar için çok güvenli ve eğlenceli bir ortam sunuyoruz. Çocuklara gerçek dünya hakkındaki bilgilerini genişletme imkanı sunuyoruz. Böylece gerçek dünyada bulabilecekleri, aileleri, yaşadıkları yer ya da deneyimleri sebebiyle geçmişte sahip olamadıkları yeni deneyimler için ilham alabilirler. Bir kere bir çocuğun zihnini aydınlattığınızda, o zihin bir daha asla kararmaz. Burada çocuklar için geliştirdiğimiz her bir aktivitede farklı bir öğrenme platformu ve eğitim değerleri vardır. Hayatta daha başarılı olmalarını sağlayacak değerleri ve becerileri destekleriz. Temel olarak eleştirel düşünme, esneklik, uyum sağlama hakkında bütün bilgileri almalarını, böylece geleceklerine sahip çıkmalarını sağlarız" dedi.KidZania Global Eğitim Direktörü Dr Ger Graus, KidZania'nın gerçekliğinin burayı özel kıldığını dile getirerek, "Çünkü çocukları kandıramazsınız. Ağaçlar ağaç gibi görünür, ağaç hissi verir. Binalar bina gibi görünür, sahte binalar gibi değil. Birincisi, gerçeklik faktörü. O gerçeklik faktörüne katkı yapan iş ortaklarıdır. Çünkü onlar aktiviteler gerçek kılarlar. Yani binalar gerçek, ağaçlar gerçek ve iş ortakları sayesinde aktiviteler gerçek oluyor. Tabi ki Kidzania'nın benzersiz olan diğer yönü, öğretme değil öğrenme odaklı olmasıdır. Eğer bir çocuk olarak düşünürsem kendimi; burası ne yapabileceğimi, neyi daha iyi yapabileceğimi, neyi sevdiğimi, neyi sevmediğimi bağımsız olarak anlayabileceğim bir yerdir. Ayrıca bir şeyleri neden sevdiğimi ya da sevmediğimi de anlayabilirim. Yani çocuklar için sadece kendileri olma, kendilerini keşfetme ve bundan zevk alma fırsatı nadiren verilir. Elbette son olarak, hepsi iş dünyasıyla bağlantılıdır. Okula giderim, bazen neden okula gittiğimi bilmem, ama Kidzania gibi yerlere geldiğimde, her şey mantıklı gelir. Okuyup yazabilmek için okula giderim, okuyup yazabildiğim için gazete aktivitesini yapabilirim. Yani burada çocukların aradaki bağlantıları kurmalarını ve içinde oldukları dünyayı anlamalarını da sağlar. Sadece onların ne yaptıklarına değil, gelecekte kim olacaklarına, yani iyi insanlar olmalarına katkıda bulunduğumuzu umuyoruz" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA