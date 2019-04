Türk denizcilik sektörünün uluslararası buluşması başladı

Kaynak: İHA

Türk denizcilik sektörünün uluslararası buluşması başladı15. Uluslararası Denizcilik Fuarı kapılarını açtıİSTANBUL - Uluslararası Exposhipping Expomaritt İstanbul 15. Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı İstanbul'da gerçekleştirilen törenle ziyarete açıldı. Türk gemi inşa sanayisini dünyada temsil eden denizcilik fuarı Exposhipping Expomaritt İstanbul 15. Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı; IMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran , Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, UBM Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu ve denizcilik sektörü temsilcilerinin katılımıyla açıldı. Fuar 41 ülkeden 200'ün üzerinde firma ve 700 marka ile 6 binin üzerinde denizcilik profesyonelini ağırlayacak.Fuarda armatörlük, gemi işletmeciliği, gemi kiralama, gemi alım-satımı, yeni gemi inşa-bakım-onarımı, konteynır taşımacılığı, lojistik hizmetleri ile ilgilenen firmalar ürün ve hizmetlerini sergileme fırsatı yakaladı. Fuar aynı zamanda gemi inşa yan sanayi firmalarını, bankacılık, finans, sigortacılık, eğitim kurumlarını ulusal ve uluslararası önemli firmaları, öncü markaları aynı çatı altında bir araya getiriyor.IMEAK Deniz Ticaret Odası adına iki yılda bir UBM tarafından düzenlenen fuarda konuşan UBM Türkiye Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu, "Exposhipping Expomaritt Istanbul 'da bu yıl 41 ülkeden 200'ün üzerinde katılımcı, 700'den fazla marka ile 6 bin profesyonel ziyaretçiyi aynı çatı altında buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. UBM olarak, 5 kıtada SEATRADE markası altında 12 uluslararası denizcilik fuarı ve konferansı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda denizcilik sektörüne dair sahip olduğumuz bu çok değerli global network ve deneyimi bölgemize aktarmaya devam ediyoruz. SEATRADE ile birlikte 03-0 4 Nisan tarihlerinde fuar ile eş zamanlı olarak Global Maritime Summit düzenliyoruz. Zirve, denizcilik endüstrisinin uluslararası ve bölgesel bazda etkileyen kilit konulara odaklanacak" dedi.Fuarların bir buluşma yeri olmasının yanı sıra şehirlerin tanıtımı için de önemli olduğunu ifade eden IMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ise "15.Exposhipping Expomaritt İstanbul Fuarı, Deniz Ticaret Odamızın desteklediği bir fuar. Gemi inşa sanayimizin ve diğer tedarikçi firmalarımızın yer aldığı hakikaten çok önemli, çok büyük ve son derece yüksek katılımlı bir fuar. Fuarlar şehirler için çok önemli organizasyonlardır. Şehrin tanınırlığı, bu vesileyle şehre gelen gidenlerin artması, bu fuarlar sayesinde o şehirdeki ve ülkedeki endüstrinin gelişmesi için çok önemli hizmet veren organizasyonlardır. Bundan dolayı biz Deniz Ticaret Odası olarak çok önemsiyoruz ve bu fuarların en üst seviyede, en güzel, en yoğun şekilde geçmesi için çaba gösteriyoruz. Bugün de on beşinci kez kapısını açan Exposhipping fuarı için buradayız. Umarım sektöre ve ülkemize hayırlı uğurlu olur" dedi.İhracatın artış noktalarından birinin de fuarlar olduğunu vurgulayan Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven de"Fuarlarda yurtdışından gelen firma temsilcileriyle ihracatçılarımız bire bir görüşme imkanına sahip oluyorlar ve ihracatı arttırmanın yolunu açıyorlar. Dolayısıyla bu fuar da bizim için önemli fuarlardan biri. Bizim bu 2019 yılı sonu itibarı ile yaklaşık 1 buçuk milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Mart sonu itibarı ile olan rakamlara baktığımızda yaklaşık 200 milyon dolarlık gemi - yat ihracatı gerçekleştirmiş durumdayız. Sektörümüze şamil ufak tefek sorunlar var. Eğer onların üstesinden gelebilirsek bu rakamları çok daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Unutmamak lazım ki gemi inşa sektörü stratejik bir sektördür ve inovatif eserler meydana getirir. Şu an Türk tersaneleri dünyada inovatif ürünler üretme noktasında ilk 5'tedir. Geçen yılı 1 milyar dolarlık bir ihracat rakamıyla kapattık. 30 binden fazla istihdam sağlıyoruz. Bunu aileleriyle beraber düşündüğünüz zaman en az 120 bin kişi buradan geçim sağlıyor. Dolayısıyla istihdam açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama sadece istihdam ve ihracat rakamı olarak bakmayalım konuya. Bu aynı zamanda stratejik bir sektör ve inovatif ürünlerin yapıldığı bir sektör olduğu için yüksek mühendislik gerektiriyor. Bu yüksek mühendislik de Türkiye'nin yüz akıdır" diye konuştu.Fuarda konuşan UBM Fuarlar Direktörü Esin Aslıhan Göksel ise Exposhipping İstanbul'un on beşinci kez denizcilik sektörünü bir araya getirdiğini ifade ederek "Tersanelerimiz, yan sanayimiz, distribütör firmalarla bir aradayız. Fuar organizasyonumuz 2 - 5 Nisan tarihleri arasında burada olacak. Şu an ulusal ve uluslararası olmak üzere çok ciddi bir katılım var. 6 bin ziyaretçi bekliyoruz. 700 markayı temsil ediyoruz bugün burada. Dünyada denizcilik sektöründe hakim tüm markalar şu an bu çatı altında bir araya geldi. Cuma gününe kadar, 4 gün boyunca buradayız. Tüm denizcileri bekleriz" şeklinde konuştu.Alım heyetleri fuarda ağırlanıyorSektöre yeni ufuklar açacak katılımcı ve ziyaretçi profiline sahip fuar, T.C. Ticaret Bakanlığı ve İstanbul İhracatçı Birlikleri bünyesinde faaliyet gösteren Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde düzenlenen Alım Heyeti Programı'na da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, Ukrayna Gemi İnşa Derneği, Montreal Liman İdaresi, Yunan Ticaret Odası, 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul'a katılan önemli uluslararası kurumlar arasında yer alıyor.Türk tersanelerine özel PavilyonAlım Heyeti Programı, Zirve ve Konferans programları ile özellikle yabancı ziyaretçiler için çekim alanı oluşturan fuarda bu yıl geniş katılıma sahip "Türk Tersaneleri Pavilyonu" yer alıyor. Uluslararası katılımcı firmalar en son teknoloji ve ürünlerini denizcilik sektörünün kalbinin dört gün süreyle atacağı fuarda sergilenirken, Türk gemi inşa sanayi temsilcisi tersaneleri, "Askeri Projeler", "Tamir, Bakım & Onarım", "Yeni İnşa" olmak üzere üç ana başlık altında bir araya geliyor.Katılımcı seminerlerinde en son teknolojiler tanıtılıyorExposhipping Expomaritt İstanbul Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleşen "Katılımcı Seminerleri" ile firmalara, yeni teknoloji ve markalarının tanıtımlarını yapma ve 6 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiye ile potansiyel müşterilere ulaşma fırsatı sunuluyor. İlk gün başlayan ve 3-4 Nisan da devam edecek katılımcı seminerlerinde, sektörün öncü firmalarından temsilciler sunumlarını gerçekleştirecek.Denizciliğin zirvesi, Exposhipping Expomaritt İstanbul'daSeatrade Cruise Global, Sea Asia, Seatrade Maritime Middle East, Seatrade Offshore Marine&Workboats Middle East gibi dünyanın lider denizcilik fuar ve konferanslarını düzenleyen Seatrade markası öncülüğünde yapılacak Global Maritime Summit, denizcilik endüstrisini uluslararası ve bölgesel bazda etkileyen kilit konulara odaklanacak. Sektör liderlerinin, Türk ve uluslararası denizcilik sektörünü değerlendirecekleri Zirve programı 3-4 Nisan tarihlerinde fuar alanında yapılacak ve sektör 360 derece mercek altına alınacak.