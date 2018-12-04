Kastamonu
'da 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında, "Türk Devlet ve Topluluklarında Engelli Farkındalığı" konulu program düzenlendi. Kastamonu Üniversitesi
(KÜ) Bilgehan Bilgili Merkez
Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Türkiyem Vakfı, Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile Kadın Gençlik Platformu Derneği tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz
, kentin 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlattı.
Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Karadeniz, "Programın Türk dünyasındaki birlikteliğin, kardeşliğin gelişmesi anlamında hem de engellilere yönelik yürütülen hizmetlerin daha ileriye gitmesi anlamında hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.
KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın
ise üniversitede 7 yıl önce Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü kurulduğuna işaret etti.
KÜ'de engelsiz kütüphanenin de bulunduğunu ifade eden Aydın, "Türkiye'deki birçok üniversitemiz ve kamu kuruluşumuz bu kütüphaneye üyedir. Aynı zamanda da Türkiye dışından talep edilmesi halinde ücretsiz olmak üzere üye yapıyoruz. Bizim engelsiz, yani sesli kütüphanemizden herkes faydalanabiliyor. Daha yapacağımız çok iş var. İnşallah hep beraber yapacağız." diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili
de Engelliler Günü
'nün farkındalık oluşturulması için yapıldığını söyledi.
Farkındalığın yanında duyarlılığın da oluşması gerektiğini vurgulayan Bilgili, "Sadece insanlar hatırlıyor ve unutuyor. Farkındalıklarımızın bir duyarlılık ortaya koyması lazım. Duyarlılık ve bilgilenme bizim işimizi çözer. Eğer bu 3 unsuru birlikte ortaya koyamıyor, inşa edemiyorsak buradan netice beklemeyelim. Bir konuyla ilgili bilgi sahibi olursanız farkındalığınız ve duyarlılığınız daha bilinçli olur." ifadelerini kullandı.
Kaynaştırma öğrencisi olamayacak derecede engeli olan öğrencilerin özel eğitim sınıflarında eğitiminin sürdüğünü anlatan Bilgili şunları söyledi:
"Özel eğitim sınıfından daha fazla engeli varsa özel eğitim okullarımıza gidiyor. Tamamen kendi engel gruplarıyla eğitim gördükleri özel eğitim okullarımıza gidiyor. Buraya da gelemeyecek öğrencilerimize evde eğitim veriyoruz. Süregelen bir hastalığı bulunan öğrencilerimize de hastanede eğitim veriyoruz. Devlet bu konudaki bütün tedbirlerini almış. Yeter ki o öğrenciyi tanılasın. Öğrenci tanılandıktan sonra mutlaka Milli Eğitim Bakanlığının ilgili bir biriminde eğitim almak durumunda. Mili Eğitim Bakanlığının, devletin bu hizmetlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığını da buna dahil edecek olursanız engelliler konusunda Türkiye Cumhuriyeti
çok iyi bir noktada."
Problemlerin aşılabilmesi için toplum olarak duyarlılık, farkındalık ve bilgilenme olmasının gerektiğini kaydeden Bilgili, "Engelli kardeşlerimizin durumu eğer bir kader ise toplum olarak bizim o kaderi paylaşmamız gerekiyor." dedi.
Programda Kastamonu Üniversitesi Müzik Grubu tarafından dinleti sunuldu.
Kastamonu
04 Aralık 2018 Salı 19:19