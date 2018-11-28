Türk Diasporası Tiflis'te Buluştu

DEİK/Dünya Türk İş
Konseyi (DTİK), Avrasya
Girişimci Toplantısı Gürcistan
'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirildi.
DEİK/Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Girişimci Toplantısı, Tiflis Büyükelçisi F. Ceren Yazgan, DTİK Yürütme Kurulu Üyeleri Rona Yırcalı
, Halim Mete
, Nejdet Demiryürek ve DTİK Avrasya Bölge Komitesi Başkanı Ali Galip
Savaşır'ın katılımları ile Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirildi. Tiflis'te gerçekleştirilen ve Türk girişimcilerinin buluştuğu Avrasya Girişimci Toplantısı'na Rusya
, Türkmenistan
, Gürcistan, Avusturya
, Japonya
, Hollanda
, Ekvator Ginesi
gibi farklı ülkelerden toplam 120 DTİK üyesi ve paydaş kurum üyesi katıldı.
Avrasya Girişimci Toplantısı'nın açılışında konuşan Tiflis Büyükelçisi F. Ceren Yazgan, birçok ülkeden toplantıya gelerek ilgi gösteren katılımcılara memnuniyetini ifade etti. Gürcistan ekonomisi ile ilgili sunum yapan Yazgan; "Gürcistan'a yatırım yapmanın, ticaret yapmanın önüne geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yatırım yaparsak daha uzun zamanlı ve kalıcı işler başarırız" dedi.
DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Rona Yırcalı toplantıda yaptığı konuşmada, "Yurtdışında yaşayan Türkiye
kökenli iş insanlarımızı tek bir şemsiye, tek bir çatı altında toplamak amacıyla DTİK'i kurduk. DTİK'in ana gayesi, Türkiye'nin dışında yaşayan arkadaşlarımızın Türkiye ile olan irtibatlarının yenilenmesini sağlamaktır. Avrasya'yı düşünürsek bu coğrafyadaki arkadaşlarımızın birbirleriyle etkileşimini sağlamaktır. DTİK'in misyonu Türkiye'nin baştan beri ihtiyacı olan diaspora meselesidir. Maddi ve manevi birçok girişimde bulunuldu fakat istediğimiz seviyelere gelemedik. Bu bağlamda hepimize büyük vazifeler düşüyor. Türkiye vatandaşlarının bunu bir görev edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha ön planda olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Halim Mete, DTİK'in daha stratejik daha akılcı ve daha etkin bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Mete, "Türkler hem Türkiye, hem de bulundukları ülkeler üzerinden gerçekten çok büyük bir güç; çok büyük bir potansiyel olarak dünyaya yayılıyorlar. Türkiye'yi, Türk iş insanının gücünü, azmini, potansiyelini ve kabiliyetlerini tüm dünyaya gösteriyorlar. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz; gururlanıyoruz" dedi.
DTİK Avrasya Komite Başkanı Ali Galip Savaşır ise, DTİK'in yurtdışında yaşayan tüm Türk iş dünyasının sesi olmak, sorunlara birlikte çözüm bulmak ve iş birliklerini artırmak için var olduğunu dile getirdi. Savaşır, "Birlik ve beraberlik içinde bu coğrafyada sesimizin daha gür çıkacağına inanmaktayım. Çünkü organize olmakla, aynı hedef etrafında kenetlenmeyi başarmakla Türk diasporasını güçlendirebiliriz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Erol Bulut gelecek yüzyılın en önemli meselesinin tarım ve gıda olacağına değinerek, bakanlığın bu bağlamda yaptığı çalışmalardan bahsetti. Bulut, 2023 yılı hedefleri arasında, Türkiye'nin tarım ve gıda alanında dünya genelinde en büyük beş üreticisi arasında yer almasını hedeflediklerini iletti. Uluslararası Nakliyeciler Derneği
(UND) İcra Kurulu Başkan Vekili Erman Ereke, Türkiye'nin lojistik olarak önemini vurgulayan bir sunum gerçekleştirdi. Ereke, gerçekleştirdiği sunumda Avrupa
, Avrasya, Ortadoğu ve Orta Asya
bölgelerinin bağlantı noktasında yer alan Türkiye'nin taşımacılık sektöründe karşılaştığı sorunlar ve sektörün avantaj sunan noktalarından bahsetti.
Geolive Ltd. Üretim ve Pazarlama Müdürü Ali Sami
Özel başarı öyküsünü katılımcılar ile paylaştı. Özel, sunumunda zeytincilik alanında Gürcistan'da elde ettiği başarıdan ve üretimden sofraya her aşamada ürünlerinin bilgisini paylaştı. Toplantı, katılımcılar ile yapılan soru-cevap bölümü ardından, hediye takdimi ve aile fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. - TİFLİS
Avrasya
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:32