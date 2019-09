Türk Diasporasının önemli isimleri New York'ta bir araya geldi

DEİK/Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen "New York Diaspora Buluşması" Toplantısı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay, T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet ve Doktor Mehmet Öz'ün katılımları ile DEİK ve DTİK Başkanı Nail Olpak ile DTİK Amerika Bölge Komite Başkanı Ömer Er'in ev sahipliğinde 25 Eylül 2019 tarihinde New York'ta gerçekleştirildi.

Yurtdışındaki Türk iş dünyası ile kamu ve sivil toplum paydaşları arasında etkileşim, koordinasyon ve network oluşturmayı hedefleyen, oluşacak ortak ekonomik güç ile Türkiye'nin lobi çalışmalarına katkı sağlama misyonu ile hareket eden DTİK'in Amerika Bölge Komitesi, Türk Amerikan toplumunun önde gelen iş insanlarını, profesyonelleri ve toplum nezdinde kabul görmüş isimlerini bir araya getirdi.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşmasında, önümüzdeki 100 yılın siyasi ve ekonomik olaylarının şekillendiği bir dönemde New York Diaspora Buluşması toplantısının çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye-Amerika ilişkilerini daha ileri bir noktaya taşımak için 100 milyar dolar projesinin kazan-kazan çerçevesi içerisinde müzakere edildiğini belirten Albayrak, "Nitelikli insan kaynağının en üst düzeyde olduğu Amerika'daki sizlerin, bugün, içerisinden geçtiğimiz dönemi doğru okuması ve bu okumayı yaşadığımız cemiyetlerde, iş dünyasında, Sivil Toplum Kuruluşları'nda doğru ilişki ile yönetmesi Türkiye için çok hayatidir. Sizler, iletişim anlamında örgütler üzerinden yapılan müthiş bir dezenformasyona maruz kaldığımız bu dönemde, birbirimize kenetlenerek mikro düzeyde çok önemli bir yük yüklenmek durumundasınız" dedi. Sesin ancak yığınların haykırdığı zaman gür çıktığını ifade eden Albayrak, "Sizler bu zor süreçte Türkiye'nin kıymetli ve önemli elçilerisiniz. Önümüzdeki dönemde DEİK özelinde, sadece Amerika değil tüm dünyada bu ve benzeri organizasyonların aynı amaca koşarak bizi birleştiren unsur olarak, Türkiye merkezli ruh ve amaç birliği ile düzenlenmesi gerekiyor. sizlerle bir araya gelmemizi sağlayan bu ve benzeri organizasyonların sayısının artması ve organizasyonları STK'larımızla, Türkiye ile koordineli bir şekilde yürütmemiz gerekiyor. Bu organizasyonlar STK'larımıza, derneklerimize alternatif değil; bunlarla bir bütün içerisinde koordinasyon ile gerçekleşen hususlar. Bizler de sizlere sonuna kadar destek olarak, bu senkronizasyonun daha ileriye taşınması açısından her daim yanınızda, arkanızda olacağız" dedi.

"Bayrağımızı daha da yukarılara taşımamız lazım"

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay ise, yurt dışında yaşayan Türk iş insanlarının çok önemli olduğunu belirterek, "Türk diasporasının, Türkiye'nin etkin bir şekilde tanıtım ve lobi faaliyetlerinde bulunabilmesi için çok önemli bir rol oynamasını önümüzdeki dönemde sağlamalıyız. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi yurt dışındaki derneklerimizin kurulup birbirleri arasında kavga etmeye başlaması ve bu sebeple gereken iş birliğini kuramıyor olmamız" dedi.Diğer ülkelerin diasporalarının ne kadar etkili olduğunun bilindiğini vurgulayan Turagay, diasporaların her konuda karar alma mekanizmasında yer alabildiğini söyleyerek, "Ancak, maalesef biz bunu başaramıyoruz. Sizler çok değerlisiniz ve her zaman Bakanlığımız, hükümetimiz ve DEİK ile sizlerin yanındayız. Bizim tek bir bayrağımız var, o bayrağı bir araya gelerek çok daha yukarılara taşımamız lazım" dedi.

"DTİK, Özel Amaçlı Bir İş Konseyi"

DEİK ve DTİK hakkında bilgi veren DEİK ve DTİK Başkanı Nail Olpak, "DEİK'in 34 yıllık bir tarihi var. DTİK Dünya Türk İş Konseyi'ne baktığımız zaman ise 2007 yani 12 yıl önce kurduğumuz özel amaçlı bir iş konseyimiz" dedi. Diasporayla ilgili Dışişleri Bakanlığı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar, TASC gibi çok farklı kurumların çalışmaları olduğuna dikkat çeken Olpak, "Dünya Türk İş Konseyimiz dünya üzerinde 6 bölge üzerinden yapılanmasını sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de içinde olduğu bölgeyi biz Amerika bölgesi olarak ifade ediyoruz. Üyelerimizle beraber, sizlerle beraber hareket ediyoruz. Üyelerimiz sadece iş insanları değil, bizi bu coğrafyalarda gururla temsil eden sanatçılarımız, sporcularımız, akademisyenlerimiz ve sivil toplum yapılanmalarımız ya da farklı platformlarımız. Onların her birisi bulundukları yerlerde çok değerli" açıklamasını yaptı.

DTİK ile network imkanı sunuluyor

DTİK'in verdiği destekten söz eden Olpak, "Dünya Türk İş Konseyi tüm dünyada faaliyetlerini sürdürüyor. Diaspora kültürünün temel noktalarını çokça konuşmaya gayret ediyoruz. Hedefimizde de olayın siyasi görüşü, sosyal yaşantısı gibi detaylarına girmeksizin, bizim o güzel ülkemizi, milletimizi seven, oraya sevdalı olan herkesi bir arada buluşturduğumuz bir yapılanma olması. Temel yapımızın altında bu yatıyor.İkincisi, diasporanın ekonomik, sosyal, kültürel olarak daha fazla gelişimine biz nasıl katkı sağlayabiliriz? DEİK'in 146 İş Konseyi'nin elde etmiş olduğu networku, sizlerin sadece bulunduğunuz coğrafyalarda değil de onun haricindeki coğrafyaların içerisinde de sağlamaya çalışıyoruz" dedi. ABD'deki bir iş insanıyla, Endonezya'daki bir iş insanının veya Fransa'daki bir akademisyenle Nepal'deki bir akademisyenin nasıl bir iş ilişkisi içerisine girebileceği konusunda DTİK'in bunu sağlayabileceğini belirten Olpak, "DEİK'in altyapısı,146 İş Konseyi ile dünyada bugün en değerli şeyin bilgi olduğunu düşündüğümüzde buna sahip. Sizlere bu imkânı daha fazla sunma hedefi içerisindeyiz. Bu ve benzeri etkinliklerle bu faaliyetlerimizi anlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

DTİK, Güney Amerika'daki faaliyetlerine hız verecek

DTİK'in, dünyanın dört bir köşesinde yaşayan Türk kökenli insanların, tek bir platformda bir araya getirdiğini söyleyen DTİK ABD Başkanı Ömer Er, "DTİK Amerika Bölge Komitesi olarak Kanada'dan Arjantin'e kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsayan bir faaliyet alanımız bulunmakta. Bugüne kadar Kanada, ABD ve Meksika'da yani kısacası Kuzey Amerika'da yaşayan insanımıza temas ederek çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki günlerde sosyal ve ekonomik birçok alandaki benzerliklerini de bir avantaj olarak gördüğümüz Güney Amerika ülkelerinde de faaliyetlerimize hız verme kararı aldık. Sadece ekonomik perspektiften baktığımızda dahi global ölçekte G20 potasına girebilecek yaklaşık beş eyaletin yer aldığı, bunun ötesinde her bir şehrin dünya ekonomisine yön verecek ölçekte olduğu ve ekonomik güçlerinin yanı sıra her bir bölgenin federal düzeyde eşit söz sahibi olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu sebeple de toplumumuzun problemlerinin yerelde çözülebileceğine inanıyoruz. Sivil toplum faaliyetlerine katılımın önemini ABD'de yaşayan Türkler olarak yakından biliyoruz. Yaşadığımız ülkelerin kanun ve kurallarının izin verdiği çerçevede toplumsal faaliyetlerin birer parçası olmamız bizleri aslında bir nevi kültür elçisi yapıyor. Yani günümüzde son derece önem kazanan vatandaşlar arası diplomasiyi icra ettiğimiz anlamına gelmektedir ki bu da DEİK'in ticari diplomasi olarak nitelendirdiği misyonununu tamamlayıcısı bir faaliyet anlamı taşıyor. Bu anlam bütünlüğünün teğmininde DEİK-DTİK Başkanımız Sayın Nail Olpak'ın öncülüğü ve DEİK Genel Sekreterliğimizin tüm kadrosuyla geceli gündüzlü çalışmaları bizlerin işini çok daha kolaylaştırıyor. Yakın zamanda DTİK ailesine katılmayı kabul eden Nobel ödüllü bilim insanımız Sayın Aziz Sancar ve bugün bizimle birlikte olan saygın Türk doktor Mehmet Öz'ün de isimlerini buradan bir kez daha anmak isterim. Her birinin ve her birinizin desteği bizler için çok anlamlı" dedi.

Üç oturumlu DTİK Paneli

Üç ayrı oturumdan oluşan DTİK panelinde bu yıl, "İlham Verenler" başlığı altında başarı hikayesini ve DTİK'in ABD'deki Türkler açısından üstlendiği önemli rolü Indy Eleven'ın sahibi Ersal Özdemir anlatıldı. Türkiye ve Azerbaycan'da, Amerikalı şirketlere yatırım anlamında yol gösteren LB International Solutions Başkanı Lydia Borland'ın modere ettiği ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet'in panelist olduğu ilk oturumun başlığı "Diaspora Kültürünü Oluşturmak" oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet, kendi hayat hikayesine değinerek çok küçük yaşta gittiği İngiltere'de bir çocuk olarak yaşadıklarını anlattı. Tek başına mücadele etmek yerine birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Yanlış Türkiye algısının yıkılması için beraberce çaba sarfedilmesi gerektiğini kaydetti.

Diasporanın ne olduğu ve ABD'deki Türklerin avantajları üzerinde düşüncelerini paylaşan Borland ve Aybet'in ardından Breeding Henry Baysan PC adlı hukuk şirketinin çevre hukuku ödüllü ortağı Mehmet Baysan ile ünlü Türk Doktor Mehmet Öz Türk Diasporasının ekonomik kalkınmasını sağlayacak fikir ve önerilerini paylaştı. Oturum esnasında Türk diasporasının ABD'deki geliştirilmesi ile alakalı konular tartışıldı. Dr. Öz, hem kendi tecrübelerini paylaştı hem de DTİK ile neler yapabileceğine değindi. Bu çalışma içerisinde ABD'de bulunan insanların pozisyonlarını devam ettirmeleri ve başkalarını da teşvik etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Türk diasporasının ne kadar geniş yelpazeden olduğunu ve ABD'ye ne kadar renk katabilecegini anlattı. Toplumda önde gelen her Türk'ün diğerlerine mentorluk yapması gerektiğinin önemini vurguladı. Amerika'nın motiflerinin göçmenlikle kuvvetlendiğini ve Türkler'in yerinin de vazgeçilmez olduğunu söyledi.Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ise üçüncü ve son panelin açılışını gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü DTİK Amerika Bölge Komitesi Üyesi Derya Taşkın'ın gerçekleştireceği panelde, Türk dostu dernek temsilcilerinden Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Günay Evinch, Türk Miras Örgütü (THO) Başkanı Ali Çınar; ABD kurum faaliyetlerinden bahsederek, DTİK ilehangi iş birliklerini yapabileceklerine ve DEİK İş Konseylerinin sahip olduğu geniş üye ağınınkurumlarına ve ABD'deki Türk toplumuna ne çeşit avantajlar sağlayabileceğine dair düşüncelerini aktardı.