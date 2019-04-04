Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülsevin Türkçe'nin Geleceğini Anlattı

Türk Dil Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, günümüzde yabancı sözlerin Türkçe'nin günlük kullanımında çoklukla tercih edilmeye başlanmasının ciddi bir tehlike olduğuna dikkat çekti. Ordu
Üniversitesi Türkoloji Kulübünce 2 Nisan'da düzenlenen "Türkoloji Konferansları-XIII" kapsamında "21. Yüzyılda Türkçe ve Türkçe'nin Geleceği" başlıklı bir konferans veren Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülsevin, Türkçe'nin kadim bir dil olarak hem farklı medeniyetlerden etkilendiğini hem de farklı uygarlıkları bizatihi etkisi altına aldığını, Türk uygarlığının zenginliğindeki en temel göstergenin dil olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Gülsevin, günümüzde yabancı sözlerin Türkçe'nin günlük kullanımında çoklukla tercih edilmeye başlanmasının ciddi bir tehlike olduğuna dikkat çekerek, milli kimliğimizin korunmasında belirleyici ve etkin politikalar oluşturmanın gerekliliği üzerinde durdu.
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tevfik Noyan ve Prof. Dr. Fikri Balta ile çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı konferans, Prof. Dr. Gülsevin'in dinleyicilerin Türkçe'nin zenginliği ve meseleleri hakkındaki sorularını yanıtlamasıyla sona erdi. - ANKARA
Ordu, Türk Dil Kurumu, Güncel
Kaynak: İHA