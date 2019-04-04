Türk Dil Kurumu Yayınları Erciyes Üniversitesinde

Türk Dil Kurumu
yayınları, kitap satış aracıyla 02-04 Nisan tarihlerinde Kayseri
'deki Erciyes
Üniversitesinde öğrenciler ve kitapseverlerle buluşuyor.
Türk Dil Kurumu yayınlarının yüzde 50 indirimle satışa sunulduğu kitap satış aracında sözlükler, araştırma inceleme yayınları ve süreli yayınlardan oluşan geniş yelpazede eserler bulunuyor. Türk Dil Kurumu kitap satış aracı, farklı şehirlerdeki üniversitelerde okuyucularla buluşmaya devam edecek. - ANKARA
Kayseri, Erciyes, Türk Dil Kurumu, Güncel
Kaynak: İHA