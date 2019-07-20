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Türk diplomatının katili yakalandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) geçtiğimiz Çarşamba günü Erbil'de gerçekleşen ve Türk diplomatın öldürülmesinden sorumlu olan katilinin yakalandığını duyurdu.

20.07.2019 16:43 Türk diplomatının katili yakalandı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) geçtiğimiz Çarşamba günü Erbil'de gerçekleşen ve Türk diplomatın öldürülmesinden sorumlu olan katilinin yakalandığını duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele birimince yapılan açıklamada Türk diplomat Osman Köse'ye suikast düzenleyen Mazlum Dağ'ın Erbil'de yakalandığı kaydedildi.

Erbil Emniyet Müdürlüğünce fotoğrafı yayınlanan Mazlum Dağ'ın yakalandığı belirtilen açıklamada konuyla ilgili detaylı bilgilerin daha sonra yapılacağını vurgulandı.

Erbil'de geçtiğimiz Çarşamba günü bir restorana düzenlenen saldırıda bir Türk diplomatının yanı sıra 2 Irak vatandaş da hayatını kaybetmişti. - ERBİL
Kaynak: İHA
Irak Bölgesel Yönetimi, Erbil, 3. Sayfa

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