Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat Açıklaması

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, "Ekiplerimiz 149 ülkede necip milletimizin Vakfımıza emanet ettiği kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor" dedi.



Türkiye'nin emanetlerini bu bayramda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için harekete geçen Türkiye Diyanet Vakfı, 149 ülkede gerçekleştirdiği vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında bayram sevincini dünyaya taşıdı.



Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, "Hayırsever halkımızın destekleriyle yurt içinde 72 il 278 kesim noktası ve yurt dışında 149 ülke 443 bölgede 6 bin 500 kişilik gönüllü ve çalışan ekibiyle birlikte dünyanın dört bir yanında vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunu başarıyla gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.



Tüm dünyada bayram namazıyla birlikte bayram coşkusunun yaşanmaya başladığını hatırlatan Polat, şunları kaydetti:



"Allah'a teslimiyetin, itaat, sadakat ve kurbiyetin sembolü olan Kurban Bayramında bir kez daha paylaşmanın ve paylaştıklarımızla yakınlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığımız işbirliği ile "dini esaslara uygun, güven ve emanete riayet" şiarıyla yürüttüğümüz Vekaletle Kurban Kesim Programında bu yıl "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" diyerek yola çıktık. Hem dualarında Türkiye olan kardeşlerimize hayırseverlerimizin selamını götürmek hem de rızayı ilahiye ulaşmak amacıyla çıktığımız iyilik yolculuğunda ekiplerimiz 149 ülkede necip milletimizin Vakfımıza emanet ettiği kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize, dünyanın bir ucundan öbür ucuna mesafe tanımaksızın vefakar Milletimizin yardımlarını götürüyoruz. Dünyayı saran iyilik kervanımız yolumuzu gözleyen mazlumların yüzünü güldürdü. Elhamdülillah her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram sevincini dünyaya taşıdık."



Türk milletinin her dönem dünyanın neresinde olursa olsun mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerinin hamiliğini üstlendiğini ve günümüzde de bu tarihi misyonunu en güzel şekilde sürdürdüğünü ifade eden Polat, "Vakfımıza ulaştırılan her bir emanet büyük bir hassasiyetle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sahadaki ekiplerimiz kesim ve dağıtım işlemlerini bayram süresince devam ettirecek. Bizlere bu hayır yolculuğunda eşlik eden, desteklerini esirgemeyen Aziz Milletimize teşekkür ediyor, bayramlarını tebrik ediyor, kurbanlarının Hak katında kabul ve makbul olmasını niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA