Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: "Koronaya karşı camilerde gerekli tedbirler alındı"
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, korona virüse karşı camilerde gerekli tedbirlerin alındığını söyleyerek, "Toplu olarak bulunmak risktir ancak bunu cuma namazlarında indirgemek doğru değil" dedi.
12.03.2020 22:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:30
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, korona virüse karşı camilerde gerekli tedbirlerin alındığını söyleyerek, "Toplu olarak bulunmak risktir ancak bunu cuma namazlarında indirgemek doğru değil" dedi.
Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Ünal, Suudi Arabistan yönetimi tarafından umreye girişin yasaklanmasını, Kabe'de alınan önlemleri de doğru bulduğunu belirtti. Cuma namazlarının iptal edilmesinin sosyal medyada gündem yapılmaya çalışıldığını ifade eden Ünal, böyle bir söylemin kabul edilemeyeceğini, bunun yalnızca panik ortamına katkı sunacağını ve gerekli durumda yetkililerin ihtiyaç duyulan önlemleri alacağını vurguladı. Ünal camilerin temiz olduğunu belirterek, "Camilerde rutin şekilde hem belediyeler hem de dernekler vasıtasıyla temizlik işleri yapılıyor. Şimdi hijyen kurallarına daha da dikkat ediliyor. Burada vatandaşlarımıza da düşen görevler var. Kişisel hijyen ve kıyafet hijyeni önem taşıyor. Zaten dinimiz temizlik üzerine kurulmuş. Yüce Allah temizdir temiz olanı sever. Güzeldir güzel olanı sever. Temizlik imanının yarısıdır diyor peygamberimiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın vatandaşlarımıza dini hassasiyetleri ve dini kuraları da hatırlatarak temizliğin önemini vurgulamasının fayda getireceği kanaatindeyim" dedi.
Cuma namazının toplu bir şekilde kılınmasının risk olmadığını belirten Ünal, "Toplu olarak bulunmak risktir. Ancak sadece bunu cuma namazlarında indirgemek doğru değil. Cuma namazlarına giden vatandaşlarımızın da öncelikle temizliğe riayet etmeleri gerekir. Zaten namazdan önce abdest almak mecburidir. Abdest almadan namazı kılamazsınız. Rahatsız vatandaşlarımız varsa da koruyucu önlemleri alarak cemaatten geride durarak bu ibadetlerini yapabilirler" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Ünal, Suudi Arabistan yönetimi tarafından umreye girişin yasaklanmasını, Kabe'de alınan önlemleri de doğru bulduğunu belirtti. Cuma namazlarının iptal edilmesinin sosyal medyada gündem yapılmaya çalışıldığını ifade eden Ünal, böyle bir söylemin kabul edilemeyeceğini, bunun yalnızca panik ortamına katkı sunacağını ve gerekli durumda yetkililerin ihtiyaç duyulan önlemleri alacağını vurguladı. Ünal camilerin temiz olduğunu belirterek, "Camilerde rutin şekilde hem belediyeler hem de dernekler vasıtasıyla temizlik işleri yapılıyor. Şimdi hijyen kurallarına daha da dikkat ediliyor. Burada vatandaşlarımıza da düşen görevler var. Kişisel hijyen ve kıyafet hijyeni önem taşıyor. Zaten dinimiz temizlik üzerine kurulmuş. Yüce Allah temizdir temiz olanı sever. Güzeldir güzel olanı sever. Temizlik imanının yarısıdır diyor peygamberimiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın vatandaşlarımıza dini hassasiyetleri ve dini kuraları da hatırlatarak temizliğin önemini vurgulamasının fayda getireceği kanaatindeyim" dedi.
Cuma namazının toplu bir şekilde kılınmasının risk olmadığını belirten Ünal, "Toplu olarak bulunmak risktir. Ancak sadece bunu cuma namazlarında indirgemek doğru değil. Cuma namazlarına giden vatandaşlarımızın da öncelikle temizliğe riayet etmeleri gerekir. Zaten namazdan önce abdest almak mecburidir. Abdest almadan namazı kılamazsınız. Rahatsız vatandaşlarımız varsa da koruyucu önlemleri alarak cemaatten geride durarak bu ibadetlerini yapabilirler" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türk Diyanet Vakıf Sen, Suudi Arabistan, Nuri Ünal, Güncel
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