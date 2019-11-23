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"Türk dizileri, hayata, insana dair birçok şey öğretiyor, bizi eğitiyor"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hartum Yunus Emre Enstitüsü kursiyerleri Hartum Yunus Emre Enstitüsü kursiyerlerinden Abbas Tahir Abbas'ın Türk dizisi seyretmesi Hartum Yunus Emre Enstitüsü kursiyerlerinden Abbas Tahir Abbas ile röportaj Ruva Rıfat'ın Türk dizisi seyretmesi Ruva Rıfat ile röportaj Sudanlı...

23.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:09
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yunus Emre Enstitüsü kursiyerleri
Hartum Yunus Emre Enstitüsü kursiyerlerinden Abbas Tahir Abbas'ın Türk dizisi seyretmesi
Hartum Yunus Emre Enstitüsü kursiyerlerinden Abbas Tahir Abbas ile röportaj
Ruva Rıfat'ın Türk dizisi seyretmesi
Ruva Rıfat ile röportaj
Sudanlı Abbas Tahir Abbas, Türk dizilerinin hayata, insana dair birçok şey öğrettiğini ve insanı eğittiğini belirterek, bu dizilere başlayanların bir daha bırakamadığını söyledi.
Ortadoğu ve Afrika'da yaklaşık 10 yıldır ilgiyle izlenen Türk yapımı dizi ve filmler, Sudan'da da 7'den 70'e tutkuyla takip ediliyor.
Mısır dizilerinin gerçekçi bulunmaması ve iç savaşın ardından Suriye dramasının sekteye uğraması nedeniyle oluşan boşluğu, Türk yapımları doldurdu.
Sudan'da uydu kanalları üzerinden yayımlanan Türk dizileri Türkçe dublajlı veya alt yazılı izlenebiliyor.
Türk kültürünün tanınması, turizm, halkların yakınlaşması, döviz geliri gibi birçok katkısı olan diziler, Sudanlıları günün hemen her saatinde ekrana kilitliyor.
"Türk dizileri Mısır, Suriye ve ABD yapımlarının yerini aldı"
Hartum Yunus Emre Enstitüsü (YEE) kursiyerlerinden Abbas Tahir Abbas, YEE'ye gelmeden önce Türk kültürüne dair hiçbir fikri bulunmadığını, temel seviyede Türkçe öğrenmeye başladıktan sonra Türk kültürünün Sudan kültürüne oldukça yakın olduğunu fark ettiğini söyledi.
"Dizilerdeki kibarlık ve saygı ifadeleri özellikle dikkatimi çekti"
Türk dizilerine ilgisinin Muhteşem Yüzyıl ile başladığını vurgulayan Ruva Rıfat da "Televizyonda dublajlı izlediğim dizi çok hoşuma gitti. Birkaç bölüm izledikten sonra Türkçeye merak sardım, orijinal dilinde izlemek istedim. Aslında dizileri ilk yayımlandığında izlemek istiyor, geç kalmak istemiyordum. Bu nedenle internetten Arapça altyazılı takip etmeye başladım." diye konuştu.

Hartum, Güncel

Kaynak: AA


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