Türk Dizileri Lübnan'da Altın Çağını Yaşıyor

04 Aralık 2018 Salı 14:59



MAHMUT GELDİ - Türk dizileri Arapça dublaj yapılarak yayınlanmaya başlandığı 2007 yılından bu yana Lübnan'da en çok izlenen yabancı diziler sıralamasındaki birinciliğini koruyor.Pek çok Ortadoğu ülkesinde olduğu gibi Türk dizileriyle ilk defa 2007 yılında tanışan Lübnanlılar, daha önce izledikleri Suriye, Mısır ve Meksika dizilerinin yerine son on yıldır Türk dramalarını tercih ediyor.Lübnan'da erkekler daha çok Türkçe öğrenmek için bu dizileri izlediğini söylerken, kadınlar ise hikaye ve oyuncu gücünün yanı sıra Türkiye'nin coğrafi güzelliği, kültürü ve modasına duydukları ilgi sebebiyle bu dizileri tercih ettiklerini anlatıyor.Türk dizileri Meksika, Suriye ve Mısır dizilerini tahtından ettiAA muhabirine konuşan Lübnanlılar yaklaşık on yıl önce hayatlarına giren Türk dizilerinin artık kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirtti.Lübnanlı gazeteci Zekiye Deyrani, Türk dizilerinin doğu toplumunun kültür ve geleneklerini yansıtması sebebiyle Lübnanlılar için en iyi yapımlar haline geldiğini söyledi."Türk dizileri 10 yıldan bu yana Lübnan'da altın çağını yaşıyor." diyen Deyrani, Türk yapımlarıyla ilk olarak "Gümüş" ve "Ihlamurlar Altında" isimli dizilerle tanışan Lübnan izleyicisinin o günden bu yana Türk dramalarından vazgeçmediğni dile getirdi.Dizilerin Arapça dublajlı ve Lübnan lehçesiyle hemen hemen aynı olan Suriye lehçesiyle sunulmasının söz konusu yapımların izlenmesinde etkili olduğunu kaydeden Deyrani, şöyle konuştu:"Türk dizileri, Lübnanlıları ikna edebildi. Çünkü bu diziler, halkın ilgisini çeken sosyal, siyasal ve kültürel mesajlar içeriyor. Bu özellikleriyle diziler izleyicilerin duygularına hakim oluyor ve onları oyuncuların büyük bir hayranı haline getiriyor.Dizilerin turizme katkısı büyükLübnan izleyicisinin gözlerini ayıramadığı bu dizilerin Türkiye'ye seyahat oranlarını da ciddi şekilde artırdığını kaydeden Deyrani, Türk yapımcıların sadece hikaye ve oyuncu seçiminde değil ülkenin doğal güzelliklerini yansıtma ve tanıtmada da önemli başarılara imza attıklarını ifade etti.Deyrani, "Gümüş veya Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerin çekildiği yerlerde birkaç kare fotoğraf çekmek için Türkiye'ye giden çok sayıda Lübnanlı var." dedi.- Lübnan'da en çok izlenen Türk dizileriLübnan televizyonlarında neredeyse 24 saat boyunca muhakkak bir Türk dizisine rastlanabileceğini dile getiren Deyrani, "Son zamanlarda ülkede en çok izlenen Türk dizilerin başında Kara Sevda geliyor." dedi.Deyrani, Lübnanlıların televizyonlarda yayınlanan Türk dizileriyle yetinmediğini ve YouTube üzerinden de en yeni dizileri takip ettiklerini anlattı.YouTube üzerinden en çok izlenen dizilerin başında "Sen Anlat Karadeniz", "İstanbullu Gelin", "Erkenci Kuş", "Çukur", "Söz", "Ertuğrul" ve "Kızım" isimli yapımların geldiğini aktaran Deyrani, "Türk dizileri diğer yabancı yapımları çok gerilerde bırakarak büyük izleyici kitlelerini yakalamayı başardı." diye konuştu."Türk dizilerindeki eski romantizmi çok beğeniyorum"Bir bankada memur olarak çalıştığını söyleyen Leyla isimli Lübnanlı, "Bir Türk dizisi izlemediğim tek günüm geçmiyor. Şu an Kara Sevda dizisini takip ediyorum." dedi."Türk dizilerini izlemeye başladığımda daha önce diğer yabancı dizilerle boşuna vakit harcadığımı anladım." diyen Leyla, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye, Lübnan'a çok yakın ve ben kültürlerimiz arasında büyük benzerlikler görüyorum. Diğer yabancı dizilerin ürettiği dramatik abartılara karşı Türk dizilerindeki eski romantizmi çok beğeniyorum. Benim için günde bir bölüm az geliyor, bazen günde üç bölüm birden izliyorum.""Günde 8 Türk dizisini izliyorum"Lübnanlı ev hanımı Rana (33) da Türk dizilerinin kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi."Günde 8 Türk dizisini izliyorum. Sadece televizyondan değil internet üzerinden de dizileri takip ediyorum." diyen Rana, şu sıralar "Çukur", "Vatanım Sensin", "Payitaht: Abdülhamid", "Ağlama Anne", "Gülperi", "Elimi Bırakma", "Yasak Elma" ve "Bizim Hikaye" dizilerini takip ettiğini anlattı.Türkiye'ye gittiğimde dizilerden öğrendiğim Türkçe kelimeler çok işime yaradı."Lübnanlı ev hanımı Hale ise Türk dizilerini televizyonların yanı sıra satın aldığı DVD'lerden de izlediğini belirtti."Ertuğrul", "Kara Sevda" ve "Kiralık Aşk" dizilerini severek takip ettiğini dile getiren Hale, "Dizilerin bana çok faydası oldu. Türkiye'ye gittiğimde dizilerden öğrendiğim Türkçe kelimeler çok işime yaradı." dedi.Üniversite öğrencisi Hind (22) de hafta içi okul nedeniyle kaçırdığı bölümleri internetten indirerek hafta sonları izlediğini belirtti.Hind, şu sıralar favori dizilerinin "Kara Sevda", "Kiralik Aşk" ve "Çukur" olduğunu ifade etti."Dizilerden Türkçe öğreniyorum. Hatta bugün bile birkaç Türkçe kelime öğrendim."Başkent Beyrut'ta yaşanan 66 yaşındaki Cihad isimli Lübnanlı ise "Türk dizilerini internet üzerinden izliyorum. Ertuğrul, Son Destan ve Filinta'yı kaçırmıyorum." dedi.Emekli olduğunu ve vaktinin önemli bir kısmını Türk dizilerini izleyerek geçirdiğini dile getiren Cihad, "Dizilerden Türkçe öğreniyorum. Hatta bugün bile birkaç Türkçe kelime öğrendim." dedi.