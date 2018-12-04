Türk Dizileri Lübnan'da Altın Çağını Yaşıyor - Beyrut

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Beyrut
kentinden görüntülerLübnanlı gazeteci Zekiye Deyrani ile röportejLübnanlı ev hanımı Hale ile röportejÜniversite öğrencisi Hind ile röportej66 yaşındaki Cihad isimli Lübnanlı ile röportaj Türk dizileri Arapça dublaj yapılarak yayınlanmaya başlandığı 2007 yılından bu yana Lübnan'da en çok izlenen yabancı diziler sıralamasındaki birinciliğini koruyor.
Pek çok Ortadoğu ülkesinde olduğu gibi Türk dizileriyle ilk defa 2007 yılında tanışan Lübnanlılar, daha önce izledikleri Suriye
, Mısır
ve Meksika
dizilerinin yerine son on yıldır Türk dramalarını tercih ediyor.
Lübnan'da erkekler daha çok Türkçe öğrenmek için bu dizileri izlediğini söylerken, kadınlar ise hikaye ve oyuncu gücünün yanı sıra Türkiye
'nin coğrafi güzelliği, kültürü ve modasına duydukları ilgi sebebiyle bu dizileri tercih ettiklerini anlatıyor.
Türk dizileri Meksika, Suriye ve Mısır dizilerini tahtından etti
AA muhabirine konuşan Lübnanlılar yaklaşık on yıl önce hayatlarına giren Türk dizilerinin artık kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirtti.
Lübnanlı gazeteci Zekiye Deyrani, Türk dizilerinin doğu toplumunun kültür ve geleneklerini yansıtması sebebiyle Lübnanlılar için en iyi yapımlar haline geldiğini söyledi.
Lübnan,Beyrut
04 Aralık 2018 Salı 15:56