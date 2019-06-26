Türk dizileri NATPE fuarıyla dünyaya açılıyor! NATPE fuarı ne zaman?

Dünyada severek takip edilen Türk dizisi Muhteşem Yüzyıl 'ın ardından sayısız dizi uluslararası çapta tanınmaya devam ediyor. Son olarak Macaristan Budapeşte'de yapılacak olan NATPE fuarına Türkiye 'nin en seçkin ve sevilen dizileri katılacak. İşte o diziler…
NATPE FUARINA KATILACAK DİZİLER NETLEŞTİ
Son dönemde tüm dünyada büyük ilgi gören Türk dizileri, uzun yayın süreleriyle diğer yabancı dizilerinden ayrılıyor. Dikkat çeken diziler her geçen yıl uluslararası boyuttaki kimi fuara katılarak, dünya çapında tanınır hale geldi. Son olarak Macaristan'ın başkenti olan Budapeşte'de yapılacak olan NATPE fuarına gidecek diziler belli oldu.
NATPE FUARI NE ZAMAN?
Aralarında yayın hayatına yeni başlayan ve kısa sürede ülkede fırtınalar gibi esen Hercai ve Afili Aşk da bulunuyor. İçerik fuarı olarak bilinen NATPE'in, Budapeşte'ye dağıtım şirketleri tarafından götürülen diziler, sevenleriyle buluşacak. 25-26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek fuar, Ocak ayından sonra Miami 'de yapılmış olan fuarın ikinci ayağı olacak. Fuara katılacak dağıtım şirketlerinin tanıtımını yapacağı diziler:
FUARA KATILACAK DAĞITIM ŞİRKETLERİ VE DİZİLER
ATV Distribution:
Hercai
Sen Anlat Karadeniz
Ağlama Anne
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Beni Bırakma
Aşk ve Mavi
Kırgın Çiçekler
Yeter
Seviyor Sevmiyor
Kara Ekmek
Calinos Entertainment:
Vurgun
Yasak Elma
Bizim Hikaye
Kadın
Global Agency :
Kardeş Çocukları
Gülperi
İstanbullu Gelin
Erkenci Kuş
Bodrum Masalı
Inter Medya:
Bir Zamanlar Çukurova
Hayat Şarkısı
Çukur
Kanatsız Kuşlar
Kanal D Internatonal:
Zalim İstanbul
Afili Aşk
Siyah Beyaz Aşk
Muhteşem İkili
Vatanım Sensin