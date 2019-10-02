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Türk dj paris moda haftası'nda sahne aldı

DÜNYANIN en önemli moda etkinliklerinden Paris Moda Haftası'nda Bilgi Üniversitesi öğrencisi DJ Serhat Erdem rüzgarı esti.

02.10.2019 11:26Türk dj paris moda haftası'nda sahne aldı
DÜNYANIN en önemli moda etkinliklerinden Paris Moda Haftası'nda Bilgi Üniversitesi öğrencisi DJ Serhat Erdem rüzgarı esti. İkinci kez davet edildiği etkinlikte 10 defilenin müziklerini çalan DJ Serhat Erdem, moda ve müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Geçen sezon Paris Moda Haftası'nda önemli birçok farklı markanın defilesinde performansıyla büyük beğeni toplayan DJ Serhat Erdem, müzikleriyle bu yıl da podyumdaydı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi Serhat Erdem, birbirinden ünlü markalar için çaldığı parçalarla büyük beğeni topladı.

2008 yılından bu yana profesyonel olarak DJ'lik yapan Bilgi Üniversitesi öğrencisi Erdem, Vogue Fashion Show, Istanbul Moda Haftası gibi önemli organizasyonlarda görev aldı. 2013 yılında görev aldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'nın ardından müziğini moda için üretmeye başlayan Erdem, geçen yıl Paris Moda Haftası'nda 11 defilenin müziklerini yaptı. Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olan Serhat Erdem, eğitiminin ardından kendi stüdyosunda müzik çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.



Bilgi Üniversitesi, Paris, Moda, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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