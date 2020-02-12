Türk Dj Ukrayna Müzik Listelerinde!

Genç yaştaki başarılı ikilinin yaptığı''Fall'' adlı çalışma, Görgen Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda müzik severlerin beğenisine sunuldu.

Arabeskin güçlü sesi Cansever ile Mayıs ayında çıkartacağı single çalışmasından önce böyle farklı bir projeye imza atan Mahmut Görgen, ''uzun yıllardır müzik piyasasında pek çok konser ve organizasyonda sahne aldım,Mayıs ayı gibi Cansever ile bir single çıkaracağız ama onun öncesinde BEKULAH ile böyle bir proje yapmaya karar verdik. Bu şarkıyla yurt dışı müzik listelerinde de yer almayı hedefliyoruz. Umuyorum ki dinleyen herkes çok beğenir'' ifadelerine yer verdi.. Ukrayna müzik listeleri ve youtube sayfalarında pek çok başarıya imza atan BEKULAH ise ''Mahmut ile ortak bir proje yaptık ve proje aşamasında oldukça eğlendik, müzikseverlerin de bu şarkıyı beğenerek destekleyeceğini umuyoruz'' şeklinde konuştu.