Türk DJ Ümmet Özcan, Çin'de İzmir Marşı'nın Remixini Çalarak Herkesi Coşturdu

Türk DJ Ümmet Özcan, Çin'deki bir diskoda unutulmaz bir performans sergiledi.

Özcan, binlerce kişinin olduğu diskoda, İzmir Marşı'nın remixini çaldı. O ana ait görüntüler sosyal medyada çok paylaşılanlar arasına girdi.

"GURURUMUZ"

Türk DJ Ümmet Özcan'ın performansı gören sosyal medya kullanıcıları 'Kral Çinlilere yargı dağıtıyor' ve Gururumuz' gibi yorumlar yapıldı.

İzmir Marşı'nın Remixini Çalarak Herkesi Coşturdu">

ÜMMET ÖZCAN KİMDİR?

2011 yılında yayınladığı "Reboot" parçasıyla Beatport'da liste başı olarak yedi hafta geçiren DJ, böylelikle adını dünya sahnesinde duyurmaya başladı.

2012 yılında "The Box" isimli single'ı Las Vegas'ta düzenlenen meşhur Electric Daisy Carnival'ın en çok çalınan parçası olurken, bir sonraki sene yayınlanan W&W ortaklığı "The Code" ise Ultra Music Festivali'ne damga vurdu.

Özcan'ın R3hab'le beraber prodüktörlüğünü üstlendiği "Revolution"yine Beatport listelerinde birinci sıraya tırmanırken, DJ Mag tarafından 2015'in en iyi DJ'leri seçilen Dimitri Vegas & Like Mike'la Fatboy Slim'in "Eat Sleep Rave Repeat" şarkısına yaptıkları remix, prodüktörün hit'leri arasındaki yerini aldı.

2014 ve 2015, Ümmet Özcan'ın adını tüm EDM camiasına duyurduğu yıllar oldu. Bu dönemde "Raise Your Hands", "Superwave" ve "Smash" gibi hit'leri hep liste başı olan DJ, EDC, Tomorrowland, Creamfields ve Global Gathering gibi dünyanın hatırı sayılır dans müzik festivallerinde de sahne aldı. Dimitri Vegas & Like Mike'la işbirliğini yeni bir parçayla da devam ettiren Özcan, Martin Garrix, Tiesto, David Guetta, Avicii, Steve Aoki ve Calvin Harris gibi dünya devlerinin de desteğini aldı.

2014 yılında DJ Mag'in merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 DJ"i listesinde 31. sırada yer alarak en büyük çıkış yapan DJ olan Ümmet Özcan, 2015 yılında da listede yine 36. sırada kendisine yer bulurken 2016 yılında 19. sıraya yükseldi.