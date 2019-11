Türk doktor ameliyat etti, 350 yabancı doktor izledi

Türk doktor ameliyat etti, 350 yabancı doktor izlediİSTANBUL, (DHA) ' Dünyanın dört bir yanında gelen 350'den fazla cerrah, Doç. Dr. Süleyman Taş'ın canlı yayında yeni tekniklerle gerçekleştirdiği estetik burun ameliyatını izledi. Doç. Dr. Taş, 'Bu alanda dünyada en iyi ülkelerden biri olmayı başardık. Ülkemiz için gurur verici' dedi.Acıbadem Maslak Hastanesi'nde 'Kapalı Atravmatik Rinoplasti' kursu düzenlendi. 2 gün süren kursa 27 ülkeden 350'den fazla cerrah katıldı. Ayrıca internet üzerinden bağlanan doktorlar da eğitim aldı. Kursta, burun estetiğinde uygulanan yeni teknikler anlatıldı ve üretilen cihazlar hakkında bilgi verildi.Estetik Cerrah Doç. Dr. Süleyman Taş, burun estetiğinde geliştirdiği 16 tekniği 2 gün boyunca katılımcılara anlatarak, canlı yayında yaptığı burun estetiği ameliyatıyla da uyguladı. Doç. Dr. Taş, ameliyatı kendi geliştirdiği cerrahi aletlerle gerçekleştirdi.'GURUR VERİCİ'Ameliyat öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan Doç. Dr. Süleyman Taş, '27 farklı ülkeden 350'den fazla cerrah geliştirdiğimiz burun estetiği tekniklerini öğrenmek için İstanbul'da toplandılar. İki gün boyunca biz bu teknikleri anlatıyor olacağız. Ayrıca bu teknikleri canlı yayında ameliyat yaparak göstereceğiz. Katılımcılar konferans salonundan ameliyatı naklen izleyecekler. Yabancı cerrahların bu teknikleri öğrenip ülkelerine dönüp kendi hastalarında uygulamaya başlaması gerçekten ülkemiz için gurur verici bir an' diye konuştu.TÜRKİYE'DE YILDA 30 BİN BURUN AMELİYATI YAPILIYORBurun estetiği cerrahisinin giderek artan bir trend olduğunu belirten Doç. Dr. Taş, 'Yılda ülkemizde 30 bin dünyada ise 1 milyon burun estetiği ameliyatı yapılıyor. Biz de bu alanda en iyi ülkelerden biri olmayı başardık. Geliştirdiğimiz tekniklerle, yaptığımız sunumlarla yüksek kalitedeki ameliyatlarla bunu başardık. Diğer ülkeler de gözlerini o yüzden ülkemize çevirdi ve bunu öğrenmek için Türkiye'ye geliyor' ifadelerini kullandı.'KEMİK KIRARAK AMELİYAT YAPMA LAFI ESKİDE KALDI''Geliştirdiğimiz tekniklerle daha hızlı iyileşmeyi, daha az kanamayı, morarmayı, şişmeyi sağlıyoruz' diyen Doç. Dr. Süleyman Taş, 'İnsan sağlığını daha az hasara sokacağı için çok daha fazla kabul görüyor. Bugün, atravmatik diye adlandırdığımız dokuya hasar vermeyen, dokuyu koruyup zayıflatmadan güçlendiren teknikleri anlatacağız. Artık çekiçle, tokmakla ameliyat yapılmıyor. Çeşitli aletler geliştirildi ve kemiklerin nasıl şekillendireceği estetik bir konsept oldu. Kemik kırılma lafı bizim için çok eskide kaldı. Biz kemikleri kırmadan nasıl şekillendireceğimizi anlatıyoruz. Kemiği kesmeyle, törpülemeyle, şekillendirme yöntemleri artık daha popüler. Heyecanlı bir an ama her zaman yaptığımız ameliyatı aynı özenle tekrar yapmayı umuyoruz' dedi.