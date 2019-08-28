Türk doktor "dünyanın en başarılı 100 sağlık profesyoneli" arasına girdi!

LONDRA-Biyografi alanında dünyanın en prestijli kuruluşu olarak bilinen Cambridge'deki "International Biographical Center (IBC)" (Uluslarası Biyografi Merkezi), tarafından 2011 yılı sağlık alanında tüm dünyada "en başarılı 100 sağlık profesyoneli" (2011 Top 100 Health Professionals) arasına Türkiye'den Dr. Serhat Fındık da seçildi.

Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yapan Doç. Dr. Serhat Fındık, IBC'nin 2011 değerlendirmesinde seçilenler arasında yer aldı.

Her yıl dünyanın dört bir yanından gelen yüz binlerce biyografi IBC'nin araştırma ve editöryel bölümleri tarafından ayrıntılı ve titizlikle değerlendirilerek, 100 başarılı profesyonel seçilerek, ödül komitesi tarafından ödüllendirililiyor.

Biyografilerin çok az bir kısmı kendi alanlarında hem yerel hem ulusal hem de uluslar arası arenada çok çarpıcı etkilere sahip kabul ediliyor ve her yıl, tüm dünyada hayatın belli başlı bütün alanlarında bu çarpıcı biyografilere sahip en başarılı 100 profesyonel seçilerek dünyaya duyuruluyor. En başarılı 100 içine girebilenler hem günlük profesyonel hayatta hem de bilimsel platformda en ön sırada yer alanlar içinden seçiliyor.

Dr. Serhat Fındık emsallerinin gözünde sıra dışı üstün değerlere sahip olması nedeniyle bu onura uygun görüldü. Dr. Serhat Fındık'ın, profesyonel doktorluk uygulamasındaki başarısı ve bilimsel yayınları ile çalışmalarının insanoğluna çok büyük faydalarının olması bu ödülü almasındaki en önemli etken olarak açıklandı.

IBC'den seçim sonrası Dr. Fındık'a gönderilen açıklamada, "Uluslar arası bilimsel camia, Serhat Fındık'a tüm insanlığa ışık tutan ayrıcalıklı bir seçkin olarak saygı, hürmet ve minnettarlık duymaktadır. Serhat Fındık bu seçkin ve gıpta edilen ödülü kazanmakla mükemmellik payesine erişmiş ve bilim tarihinde çok hak ettiği saygın yerini almıştır." denildi.