Türk doktorlar yüz ve çift kol naklini dünyaya anlatıyor

Rahim, yüz ve çift kol nakilleriyle dünyanın konuştuğu isimler haline gelen Ömer ve Özlenen Özkan çifti, yurt dışından gelen talepler doğrultusunda farklı ülkelere giderek deneyimlerini paylaşıyor.Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 2010'da Cihan Topal'a gerçekleştirilen çift kol nakliyle gündeme gelen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Özkan çifti, 2012'de ise yangında yüzünün büyük bir kısmı yanan Uğur Acar'a yapılan yüz nakliyle Türkiye 'de bir ilki gerçekleştirdi.Ardından Turan Çolak, Recep Sert, Salih Üslün ve Recep Kaya'ya yüz nakli yapan çift, dünyada ilk defa kadavradan rahim nakli operasyonuna imza attı. Atilla Kavdır ve Mustafa Sağır'a da çift kol nakli yapan Özkan çifti, son olarak Antalya'da güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek'e çift kol nakletti.Bu nakillerle dünyada 10 kompozit doku naklini gerçekleştiren profesör çift, tıp dünyasında adından söz ettirir hale geldi. Özkan çifti, Türkiye'de gerçekleştirdikleri operasyonlarda edindikleri bilgi ve tecrübeleri yurt dışındaki meslektaşlarıyla da paylaşıyor. Tayvan 'da operasyonu kadavra üzerinde gösterdilerProf. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, talep gelen ülkelerde, yüz ve kol nakli operasyonları hakkında eğitim verdiklerini belirtti. Son olarak geçen ay Tayvan'a gittiklerini aktaran Özkan, "Tayvan'dan yüz ve çift kol nakilleri çalışmaları için davet geldi, biz de katıldık. Kadavra üzerinde kol ve yüz nakli operasyonunu anlattık. Çok hoşlarına gitti, bazı detayları öğrendiler. Güzel bir deneyim oldu." dedi.Nisanda ABD'ye gideceklerine değinen Özkan, nakillerle ilgili düzenlenen toplantıya katılacaklarını dile getirdi.Sık sık yurt dışındaki etkinliklere katıldıklarını ifade eden Özkan, "Bilgi paylaşımları yapıyoruz, ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Her zaman herkese yardımcı olmak bize büyük bir keyif veriyor. Onlardan da bir şeyler öğreniyoruz." diye konuştu.Çift kol nakli, benzer durumdaki hastaları hareketlendirdiTecrübeli bir klinik olduklarını, farklı durumlardaki hastaların kendilerine başvurduğunu anlatan Özkan, şöyle devam etti:"Hastaların ihtiyaçlarına göre teknikleri geliştiriyoruz. Kendi içimizde 'Daha iyi nasıl sonuç alırız?' diye düşünüp o yönde ilerliyoruz. Türkiye'nin her yerinden hasta geliyor. En son yapılan çift kol nakli sonrası bazı hastalarımız tekrar kapımızı çalmaya başladı. Tekrar kontrole geliyorlar, 'Bizim naklimiz ne olacak?' diye soruyorlar. Zaten onlar bizim listemizde, gelseler de gelmeseler de uygun donör çıktığında kendileri çağrılacak."Yüz, kol nakli gibi operasyonların kadavradan gerçekleştiğini vurgulayan Özkan, bunun için de mutlaka donör bağışının olması gerektiğini bildirdi. Donör çıktığı anda ameliyata girebileceklerini anlatan Özkan, ekip olarak her zaman hazır olduklarına işaret etti.Bu tür ameliyatların uzun sürdüğünü, sonrasında da uzun bir tedavi süreci gerektirdiğini vurgulayan Özkan, çok dikkat gerektiren operasyonlar yapıldığını söyledi.Listelerinde şu anda yüz veya kol nakli bekleyen çok sayıda hasta bulunduğuna işaret eden Özkan, rahim nakliyle ilgili de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.