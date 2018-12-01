Türk Doktorlarına Teşekkür Rtti

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:36



01 Aralık 2018 Cumartesi 13:36

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü kazasında omuriliği kırılan Güney Koreli turist, Fethiye Devlet Hastanesinde 5 saat süren ameliyat sonrasında sağlığına tekrar kavuştu.Omuriliğindeki kırılma nedeniyle yürüme ihtimali az olan turisti ameliyat eden Beyin Cerrahı Dr. Mehmet Ali Demirbaş, "Acil de yaptığımız kontrolde hastanın bacaklarında ciddi miktarda kuvvetsizlik vardı. Bunun üzerine yapılan tetkiklerle hastayı omurilik ameliyatına aldık. Bunun sonucunda yüz güldürücü sonuç elde ettik" dedi. Ameliyat sonrası sağlığına tekrar kavuşan Güney Koreli turist de "Türk Doktorları ve hemşireler sayesinde yapılan ameliyat sonucu yürümeye başladım" dedi.Paraşüt kazası, 22 Kasım Perşembe günü Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Dünyaca ünlü Babadağ'ın bin 200 pistinde meydana geldi. Fethiye'ye bir süre önce tatile gelen Güney Koreli turist NariYoon (29), yamaç paraşütü yapmak istedi. Yamaç paraşütü pilotu ile Güney Koreli turist Yoon, bin 200 metrelik pistten ikili atlayış yaptı. Paraşütle sorunsuz havalanan ikili, bir süre sonra, henüz belirlenemeyen nedenle zemine düşerek yaralandı.Kazayı fark eden diğer pilotlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yamaç paraşütü pilotu ile Güney Koreli turiste ulaşan sağlık ekipleri ve çevrede bulunanlar, ağır yaralı Yoon'u sedyeye alıp, bölgede hazır bekletilen ambulansa taşıdı. Hafif yaralı paraşüt pilotu ise arkadaşlarının yardımıyla ambulansa götürüldü. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.Beyin Cerrahı Dr. Mehmet Ali Demirbaş tarafından muayene edilen Güney Koreli Turist Yoon yapılan tetkikler sonucu omurga kemiklerinde kırıklar ve omurilikte de zedelenme olması nedeniyle ameliyat edilmesine karar verildi. Yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrası Güney Koreli Turist Yoonayaklarının üzerine basmaya başladı.Demirbaş gazetecilere yaptığı açıklamada hastamız paraşütle atlayış yaptığı sıradasert zemine düştüğü için omurga kemiğinde ve omurilik'te zedelenme olduğunu belirti. Omuriliğindeki kırıkta fazla olduğunu ifade eden Demirbaş "Acil de yaptığımız kontrolde hastanın bacaklarında ciddi miktarda kuvvetsizlik vardı. Bunun üzerine yapılan tetkiklerle hastayı omurilik ameliyatına aldık. Bunun sonucunda yüz güldürücü sonuç elde ettik. Şu an hastamızı küçük kısa yürüyüşlere başlattık. Yaranın iyileşmesi ve tedavinin bitmesinden sonra taburcu edeceğiz." Dedi.Güney Koreli Turist Yoon ise arkadaşları ile iki haftalık tatil için Fethiye'ye geldiğini söyledi. Babadağ'dan yamaç paraşütü pilot ile atlayış yaptığını dile getiren Güney Koreli Turist Yoon "Sert bir zemine iniş yaptık. Ayaklarım tutmuyordu. Türk Doktorları ve hemşireler sayesinde yapılan ameliyat sonucu yürümeye başladım. Herkese çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıllarda Fethiye'ye tatile tekrar geleceğim" diye konuştu. - MUĞLA