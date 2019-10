Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üye Belediyeler Toplantısı KKTC'de yapıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Üye Belediyeler Toplantısı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde gerçekleştirildi.Programa, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile üye belediyelerin başkanları, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile üye belediyelerin başkanlarının yanı sıra, Moldova, Kırgızistan, Bosna Hersek'ten yerel yönetim temsilcileri katıldı.KKTC İçişleri Bakanı Baybars, TDBB'nin Yönetim Kurulu Toplantısının KKTC'de gerçekleştirilmesinin hem yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hem de Türk dünyası arasındaki sarsılmaz bağların güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğuna dikkati çekti.Baybars, "Türk dünyası arasında bulunan mevcut kültürel, tarihi bağlar gerçekten sarsılmazdır ve Türk dünyasının ortak çıkarları, hep bir arada dayanışma ve yardımlaşmayı gerektirir. Özellikle yerel yönetimler konusunda TDBB'nin derin tecrübeleri olduğu hepimizin malumudur." dedi."Yenilikçi anlayışla hayata bakmak bizim için son derece önemli"KKTC'nin, yerel yönetimler konusunda reform yapma çalışmaları çerçevesinde üzerinde oluşturmaya başlanan çalışma planında TDBB'nin tecrübelerini ve bilgi birikimlerini paylaşmaktan her zaman mutluluk duyduklarını belirten Baybars, "Hem yerelde hem merkezde Türk dünyası ile ortak projeler geliştirmek, iş birliğimizi güçlendirmek, derin ve tarihi kültürel bağlarımızı bu anlamda geliştirerek, ortak bir vizyonla veya yenilikçi anlayışla hayata bakmak bizim için son derece önemli." diye konuştu.Baybars, bakanlık olarak hiçbir belediyenin yerelde idari özerkliklerine müdahale etmeden, belediyelerin kendi güçlerini elinde tutmaları ve yerel demokrasinin en temelinde yer alan güçlü belediyelerin oluşmasına katkı sağlama konusunda belediyelerle hareket etmeyi görev bildiklerini söyledi.Bakan Baybars, bu amaçla belediyelerin güçlenmesi, kendi gelirlerini yaratarak KKTC halkına daha iyi hizmet vermeleri için merkezi hükümet olarak katkı koymaya hazır olduklarını kaydetti."Şu an itibarıyla 30 ülkeden 1170 belediye üyemizdir"TDBB Başkanı Altay, KKTC'de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.TDBB olarak yeni dönemde ilk yurt dışı toplantısını gelenek olduğu üzere KKTC'de gerçekleştirdiklerini belirten Altay, TDBB'nin 2000'de Azerbaycan'da kuruluşuna karar verildiğini ve 2003'te fiilen hayatına başladığını söyledi. Altay, "Şu an itibarıyla 30 ülkeden 1170 belediye üyemizdir. Yönetim Kurulu toplantılarını da 11 ülke bir arada gerçekleştiriyoruz. Bugün burada 6 ülkeyiz. Türkiye, KKTC, Kırgızistan, Bosna Hersek, Moldova Gagavuz Özerk Yeri'nden belediye başkanlarımızla toplantımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.Altay, "TDBB, Türkiye'nin gönül coğrafyasında bulunan belediyelerle ortak kültürel ve tarihi miras ekseninde, belediyeler arasında irtibatı artırmak, kültürel mirasa sahip çıkmak, belediyelerimizin programlarını istişare etmek, belediyecilik ve kent yönetimi konusunda yeni öneriler geliştirmek ve istişare etmek ve kardeş belediye ilişkilerini yönetmek maksadıyla kurulmuş bir birliktir." diye konuştu.TDBB'nin merkezinin İstanbul'da olduğunu hatırlatan Altay, birliğin kurulduğu günden itibaren özellikle ülkeler arasında birlik, beraberlik ve kardeşliğin artması için de çalışmalar yürüttüğünü söyledi."Bu, birliğin ne kadar aktif bir rol oynadığının göstergesidir"Yeni dönemde güzel bir geleneğin başladığının altını çizen Altay, "Bütün toplantılar Türkiye'de değil hem yönetimde bulunduğumuz üyeleri ziyaret ediyoruz hem de Azerbaycan ve Bosna Hersek ile başladığımız programlara, KKTC ve Bosna Hersek arasındaki ikili görüşmelerle devam ediyoruz. Bu aslında gelinen noktada birliğin ne kadar aktif bir rol oynadığının göstergesidir." ifadelerini kullandı.Altay, Türkiye'de belediyeciliğin geçmişten itibaren çok önemli tecrübeler elde ettiğini vurgulayarak, TDBB'nin de üye belediyelerle bu tecrübelerin belediyelere aktarılması konusunda çok önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.Altay, şöyle devam etti:"Toplantılarımızda 11 ülke olarak bu toplantıları gerçekleştiriyoruz, bu aslında gönül coğrafyamızın ne kadar zengin, bilgi birikimimizin ne kadar güçlü olduğunun da bir göstergesidir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden itibaren de Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile ortak çalışmalar yapmayı arzu ediyoruz. Yerelde ne kadar güçlü bir hizmet olursa merkezi hükümetlerimiz de o kadar rahat eder.""Türk dünyasına üye 22 belediyemiz var"Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar ise TDBB'nin 3 aylık periyotlarla gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısı için KKTC'yi tercih ederek, burada başlamasından dolayı Başkan Altay ve tüm üyelere teşekkür etti.KKTC'de bulunan ve 28 belediyeden oluşan yapıyla Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nin çalışmaları içerisinde yer almaya çalıştıklarını kaydeden Özçınar, "Türk dünyasına üye 22 belediyemiz var. Diğer üye olmayan belediyelerimizi Türk dünyası saflarında birleşmeye davet ediyoruz." dedi.Özçınar, uluslararası alanda da ortaya konan düşünceler ve yaşanan sıkıntıların, uluslararası bir oluşum olan TDBB tarafından temsil edildiğini ve TDBB'nin bu hususta önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.Program, TDBB ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin başkanlarının fikir alışverişinde bulunmasıyla devam etti.