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Türk Dünyası gençliği Kırgızistan'da konuşulacak

Türk Konseyi üyesi ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ile gözlemci Macaristan, yarın yapılacak "Türk Konseyi Gençlik ve Spor Bakanları 4. Toplantısı"nda gençliğin durumunu masaya yatıracak.

28.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:24Türk Dünyası gençliği Kırgızistan'da konuşulacak
Türk Konseyi üyesi ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, , Özbekistan, ile gözlemci Macaristan, yarın yapılacak "Türk Konseyi Gençlik ve Bakanları 4. Toplantısı"nda gençliğin durumunu masaya yatıracak.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk Konseyi üye ülkelerin gençlik ve spor bakanlarını bir araya getirecek toplantı öncesinde çalışma grubu toplantısı yapıldı.
Bu toplantıya Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Türk Konseyi Proje Direktörü Ali Çiviler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Dr. Hakan Kazancı ile üye ülkelerin yetkilileri katıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bakanlar düzeyinde yarın yapılacak toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile üye ülkelerin gençlik ve spor bakanları ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katılacak.
Türk dünyasında gençlerin arasındaki iş birliğini güçlendirme mekanizmaların ele alınacağı toplantıda, gençler için değişim ve gönüllülük üzerine eğitim programlarıyla gençliği radikalleşme ve cehalete karşı korumaya yönelik yollar aranacak.
Toplantıda, gelecek yıl Özbekistan'da düzenlenecek "Genç Girişimciler Forumu", Kazakistan'da 2. Türk Konseyi Üniversite Spor Oyunları ve Türkiye'de 4. Dünya Göçebe Oyunları'na hazırlık konuları da ele alınacak.

Kırgızistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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