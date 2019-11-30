"Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü" Nevzat Atlığ'a verildi

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) tarafından vefatının 7'inci yılında "Turan Yazgan'ı Anma" programı düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, devlet sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ'a "Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü" takdim edildi.

Çok sayıda akademisyen ve sanatçının yer aldığı programda konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Turan Yazgan'ın açtığı yolun derinliğiyle bilinmesi gerektiğine değinerek, "Turan Hocanın gayretleriyle Türkiye ile irtibata geçmiş Türk cumhuriyetlerinde pek çok gencin bugün kendi memleketlerinde karar alıcı mevkilerde olduğunu biliyoruz. Onun ektiği tohumların meyveler verdiğini her gün görüyor ve onu minnetle anıyoruz." diye konuştu.

TDAV Başkanı Közhan Yazgan, Turan Yazgan'ın sevdalı olduğu Türk İslam coğrafyasında kıt imkanlarla büyük iş birlikleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Yazgan'ın hiç bir zaman umutsuzluğa kapılmadığını ve büyük zorluklara rağmen Türklük ve Türkçe gelişimi için ısrarla çabaladığının altını çizdi.

"Turan Yazgan, yüksek voltajlı bir idealisttir"

Yazar Yağmur Tunalı, Turan Yazgan'ın Türk dünyasına yaptığı katkılardan bahsederek, "Biz büyük insanları bize en fazla görünen taraflarıyla tanırız. Bizim için Turan Yazgan, bir hareket adamıdır, bir liderdir, yüksek voltajlı bir idealisttir. Biz onu bu yönüyle biliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından İstanbul Üniversite Rektörü AK ve TDAV Başkanı Yazgan tarafından Prof. Dr. Nevzat Atlığ'a ödülü takdim edildi.

Atlığ, ödül konuşmasında, "Turan Yazgan benim ebedi kardeşimdi ama ben ona hem 'edebi' hem de 'ezeli' kardeşim derdim. Onun kaybı ile kendimi daima yetim ve öksüz hissettim. Ama ne çare hayat böyle bir şey işte. Kendisi Türk milliyetçiliğinin yılmaz bir savaşçısı, bir mücahidiydi. Bundan bir gün, bir an şaşmadı. Ömrü de bu kültürün hizmetiyle geçti. Bu yüzden Turan Yazgan ödülünü almaktan dolayı ziyadesiyle memnunum." ifadelerini kullandı.

"Yazgan'ın kaybı Türk kültürü için en önemli kayıplardan biriydi"

Programda AA muhabirinin sorularını da yanıtlayan Atlığ, Prof. Turan Yazgan'ın en yakın ve en sevdiği arkadaşı olduğunu dile getirdi.

Turan Yazgan'ın Atatürk milliyetçisi olarak milli kültürün hayranı ve en önde gelen savaşçılarından biri olduğuna işaret eden Atlığ, şöyle konuştu:

"Yıllarca bu savaşta didindi durdu. Aynı zamanda Türk kültüründe musikinin de Türk dili kadar önemli bir unsuru olduğunu bana söylerdi. Yaptığım bütün musiki hareketlerinde de arkamda kendisinin kuvvetini ve kudretini hissettim. Daima bana yardımcı oldu. Kendisinin kaybı, Türk milleti ve Türk kültürü yönünden en önemli kayıplardan birisidir. Turan Yazgan gibi milliyetçi, gerçekten Atatürkçü milliyetçilerine çok seyrek rastlanır. Bu tip insanların ancak birkaç asırda bir gelebileceğine inanıyorum."

Anma programı, Türk müziği sanatçısı Münip Utandı'nın konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA