11 Aralık 2018 Salı 15:37



11 Aralık 2018 Salı 15:37

Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, "Hiç kimse, kimseyi şu veya bu ideolojik kalıba dökmeye çalışarak farklı siyasi amaçlarını gerçekleştirebileceğini düşünmemelidir. Kültür ortaktır. Milli kültür de insanlık kültürü de ortaktır." dedi.Avcı, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi ile Eskişehir Kitap Fuarı'nın açılışının ardından gerçekleştirilen "Kent ve Kültür" konulu söyleşide, tüm Eskişehirliler gibi bu açılışlardan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, kent halkına hayırlı olmasını diledi.Eskişehir'in böylesine güzel bir fuar ve kongre merkezini çoktandır hak ettiğini anlatan Avcı, şöyle konuştu:"Eskişehir 2013 yılında resmen Türk dünyası başkentiydi. Bu kapsamda pek çok kültürel ve sanatsal faaliyetler yapıldı. O süreçte de Eskişehir'de böyle bir fuar ve kültür merkezinin yokluğunu hep hissettik. O tarihlerde elimizin altında böyle bir fuar ve kültür merkezi olsaydı belki 2013 Türk dünyası başkentliliği etkinlikleri çok daha derinlik ve zenginlik kazanabilirdi. Geç oldu ama güç olmasın inşallah. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Eskişehirli kardeşlerimden, öğretmenlerden ve öğrencilerden özellikle buraya gelmelerini, gezmelerini, kitap fuarımızdan kitap almalarını ve okumalarını çok arzu ederim. İnşallah hayırlı bir başlangıç olur.""Milli kültür de insanlık kültürü de ortaktır"Avcı, bu tür etkinliklerde konu ne olursa olsun konuyu bir yayına ve kitaba bağladığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hiç olmazsa izleyicilere 'Söz uçar yazı kalır' mantığıyla daha sonra okumalarında yarar gördüğüm için ilginç olacak yayınların isimlerini, kitaplarını söylüyoruz. Faydasını da görüyorum. Buradaki söyleşilerde de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Şimdi kitap tavsiye etmiyoruz. Kitapları ayaklarına gelmiş oldu. Türk dünyası yayıncılık bakımından çok mesafe aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Fahri Aral ile katıldığımız bu söyleşimizin yararlı olacağını düşünüyorum. Artık, eski kategorileştirmeler, 'Şu kesim, bu kesim, şu ideoloji, bu ideoloji.' türünden yaftalamalar ve ona göre tercihler belirlemeler kalktı. Bunların modası geçti. Hiç kimse, kimseyi şu veya bu ideolojik kalıba dökmeye çalışarak farklı siyasi amaçlarını gerçekleştirebileceğini düşünmemelidir. Kültür ortaktır. Milli kültür de insanlık kültürü de ortaktır. Bunlardan her birimiz kendi imkanlarımız ölçüsünde yararlanabildiğimiz kadar yararlanalım."Fahri Aral da yayınlara ilişkin bilgi verdi.