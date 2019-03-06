Türk Dünyasında Kadın" Konferansı İstanbul'da Yapılacak

Kaynak: AA

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK), Bayrampaşa Belediyesi, Moldova Dostluk-Kültür ve Dayanışma Derneği ile Bulgaristan Stratejik Araştırma Merkezi iş birliğinde, "Türk Dünyasında Kadın" konulu konferans düzenlenecek.BULTÜRK Genel Başkanı Rafet Ulutürk, konuya ilişkin yaptığı yaptığı yazılı açıklamada, bu konferansla sadece tarihi bilgi vermeyi değil, Türk dünyasında kadının yerini tespit etmeyi ve geleceğe yönelik hedefleri belirlemeyi amaçladıklarını ifade etti.Ulutürk, şunları kaydetti:"Derneğimizin buradaki hedefi, bu etkinlikle uluslararası bir platform oluşturmak, bu konunun sadece bizim toplumumuzun ilgi alanında kalması yerine uluslararası ortamlara da iletilmesini sağlamaktır. Bunun gayreti içindeyiz. Bu nedenle Türkiye'de akredite olmuş basın-yayın kuruluşları aracılığı ile evrensel mesajların ve bildirilerin dünya medyasına aktarılmasını arzu etmekteyiz. Bu niyetimizi ve amacımızı gerçekleştirebilmek için yerli ve yabancı kuruluşlara davetiye gönderdik. Konferans sonunda ayrıca bir sonuç bildirgesi yayınlayarak tespitlerimizi ve önerilerimizi kamuoyu ile paylaşacağız."Ulutürk, ayrıca bu konferansta mayıs ayında Bulgaristan'da yapılacak seçimlerde özellikle kadın adayların ön plana çıkarılması konusunda duyarlılık oluşturulacağını vurguladı. Rafet Ulutürk, "En büyük arzumuz Türk-İslam değerlerinin yaşadığı coğrafyalarda yeniden kardeşliğin hakim olmasıdır. Bu kapsamda yerli ve milli anlayışın daha da güçlenmesine katkı yapmak en başta gelen faaliyetlerimiz arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.Konferans, 9 Mart'ta Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşecek.