Türk dünyasının ezgileri Balkanlar'da yankılanacak

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde bir araya gelen sanat topluluğu, "Türk Dünyası Ezgileri" adlı Balkanlar turnesinin ilk konserini yarın Budapeşte'de verecek.

TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY, YEE ve ilgili ülkelerdeki büyükelçiliklerin iş birliği ile geleneksel Türk halk çalgılarından oluşan sanat topluluğu Balkanlar turnesine çıkacak.

YEE'nin 10'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek konserlerin ilki yarın Budapeşte'de verilecek.

Türk Konseyi'nin yeni gözlemci üyesi Macaristan'daki ilk konserin ardından turne, 11 Aralık'ta Zagreb, 12 Aralık'ta Tuzla, 13 Aralık'ta Saraybosna ve 15 Aralık'ta Kragujevac şehirlerinde devam edecek.

Konserlerde, Azerbaycan'ın "kamança", Kazakistan'ın "dombra", Kırgızistan'ın "komuz" ve Türkiye'nin "bağlama" çalgıları ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Uygur Türklerinin halk ezgileri çalınacak ve çeşitli bölgelerin halk oyunlarından örnekler sergilenecek.

Kaynak: AA