Haberler » Güncel » Türk dünyasının ezgileri Balkanlar'da yankılanacak - Haber

Türk dünyasının ezgileri Balkanlar'da yankılanacak

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde bir araya gelen sanat topluluğu, "Türk Dünyası Ezgileri" adlı Balkanlar turnesinin ilk konserini yarın Budapeşte'de verecek.

09.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:10Türk dünyasının ezgileri Balkanlar'da yankılanacak
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde bir araya gelen sanat topluluğu, "Türk Dünyası Ezgileri" adlı Balkanlar turnesinin ilk konserini yarın Budapeşte'de verecek.
TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY, YEE ve ilgili ülkelerdeki büyükelçiliklerin iş birliği ile geleneksel Türk halk çalgılarından oluşan sanat topluluğu Balkanlar turnesine çıkacak.
YEE'nin 10'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek konserlerin ilki yarın Budapeşte'de verilecek.
Türk Konseyi'nin yeni gözlemci üyesi Macaristan'daki ilk konserin ardından turne, 11 Aralık'ta Zagreb, 12 Aralık'ta Tuzla, 13 Aralık'ta Saraybosna ve 15 Aralık'ta Kragujevac şehirlerinde devam edecek.
Konserlerde, Azerbaycan'ın "kamança", Kazakistan'ın "dombra", Kırgızistan'ın "komuz" ve Türkiye'nin "bağlama" çalgıları ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Uygur Türklerinin halk ezgileri çalınacak ve çeşitli bölgelerin halk oyunlarından örnekler sergilenecek.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:49 Mersin-asılsız haberler nüfus çalışanlarını isyan ettirdi - Haber
12:48 Adalet Bakanı Gül: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz - Haber
12:48 Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk - Haber
12:45 Yaralı kızı üşümekten koruyan polis, ayın polisi seçildi - Haber
12:43 Hamidiye Tarım Lisesi için start verildi - Haber
12:21 Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma - Haber
12:12 Doktorun estetikte kullandığı yöntemle 12 düşükten sonra gebe kaldı - Haber
11:30 Fatih'te polise rüşvet teklif eden şüphelinin yakalanma anı kamerada - Haber
11:22 Manzara seyreder gibi hortumu izlediler - Haber
11:06 'İneğe kesilen ceza'yla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama geldi - Haber
9.12.2019 12:57:27