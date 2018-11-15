Türk Dünyasının Genç Şairleri Semerkant'ta Buluştu

Özbekistan
'ın Semerkant kentinde Türk dili konuşan ülkelerden genç şairlerin katılımı ile 'Semerkant Şiir Akşamları' programı başladı.
Türk dili konuşan ülkelerden genç şairler, 14-16 Kasım tarihleri arasında Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen "Semerkant Şiir Akşamları" programında buluştu. Programa Özbekistan, Azerbaycan
, Kazakistan
, Kırgızistan
, Türkiye
ve Türkmenistan
'dan şairler katıldı. Türkiye adına ise etkinliğe Avrasya
Yazarlar Birliği üyesi Ali Oktay
Özbayrak katıldı.
Program, Türk halkları arasındaki edebi ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Üç günlük program çerçevesinde şiir dinletisi, yuvarlak masa toplantıları, ünlü şairlerle görüşmeler yapılacak. Etkinlik Özbekistan Gençler Birliği ve Özbekistan Yazarlar Birliği'nin destekleriyle düzenleniyor. - ANKARA
Özbekistan,Genç
15 Kasım 2018 Perşembe 09:33