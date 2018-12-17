Türk Dünyasının Yeni Kültür Başkenti Yarın Belirlenecek

Yeni yılda Türk Dünyası Kültür Başkenti olacak şehir, yarın Kastamonu
'da yapılacak toplantıda belirlenecek.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından yapılan yazılı açıklamada, TÜRKSOY Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısı ve 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Töreni'nin yarın Kastamonu'da gerçekleştirileceği bildirildi.
Dönem toplantısına katılacak olan TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri tarafından 2019 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin belirleneceği belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:
"Toplantıda ayrıca, TÜRKSOY tarafından her yıl ilan edilen 'Anma Yılı' kapsamında, TÜRKSOY üyesi ülkeler kültür bakanlarının önerileriyle 2019 yılı çalışmalarının ithaf edileceği Türk Dünyası'nın önemli şahsiyetlerinin isimleri belirlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy koordinasyonunda, TÜRKSOY üyesi ülkeler kültür bakanları ve temsilcilerinin katılımıyla tarihi Kurşunlu Han
'da gerçekleştirilecek toplantı sonrasında bilgilendirme amaçlı bir basın toplantısı gerçekleştirilecek."
Türk Dünyası Kültür 2018 Başkenti Kastamonu'nun yıl boyunca pek çok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptığı vurgulanan açıklamada, "Kastamonu şehri, bu anlamlı unvanı, 18 Aralık
2018 tarihinde düzenlenecek 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Töreni ile yeni sahibine devredecek." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, kapanış töreninde Türk Dünyasını temsilen 12 farklı ülkeden 250'ye yakın sanatçının sahne alacağı belirtildi.
Kastamonu
Kaynak: AA