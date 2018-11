22 Kasım 2018 Perşembe 11:03



İSTANBUL (AA) – MUSAB TURAN – Dünyada alışveriş rekorlarının yaşandığı "Efsane İndirim"e bir gün kalırken, Türk e-ticaret şirketleri müşterilerine yüzde 80'e varan indirimlerle milyonlarca çeşit ürünü sunmaya hazır.AA muhabirinin "Efsane İndirim" hazırlıklarına ilişkin sorularını cevaplayan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, teknoloji altyapısından, operasyona, pazarlamadan ürün tedariği ve planlamasına kadar tüm süreçlerde sektör olarak bu özel gün için hazırlandıklarını söyledi."Firmalar mükemmel bir tüketici deneyimi için seferber oluyor"Yılın bu en avantajlı gününde müşterilerin, indirimlerden ve kampanyalardan faydalanırken kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşamalarına önem verdiklerini belirten Ekmekçi, şunları kaydetti:"E-ticaret platformlarında birden fazla kredi kartıyla ödeme imkanı, alışveriş kredisi gibi tüketiciye ödeme kolaylığı sağlayacak olan yeni uygulamaların da hayata geçirildiğini görüyoruz. Bu önemli günde depo ve sevkiyat ayağı da oldukça kritik. Tüm lojistik şirketleri de sektörle birlikte bu önemli güne hazırlanıyor.Şu anda hem firmalar hem de iş ortakları bu özel gün için tedarik sürecinden operasyonlara, pazarlamadan teknolojiye kadar uzanan süreçlerde mükemmel bir tüketici deneyimi için seferber oluyor.""Tüketiciyi 23 Kasım'da bir çok sürpriz bekliyor""Tüm ürün gruplarında yüzde 70-80'lere varan indirimler gerçekleşecek." diyen Emre Ekmekçi, vatandaşlara, "Bu yüzden ihtiyacınız olan ürünleri satın almak için bu önemli gün yılın en doğru zamanı. Diğer taraftan bazı e-ticaret şirketleri bugüne özel olarak ev, arsa, otomobil, motosiklet satışı da yapıyor.Tüketiciyi 23 Kasım'da bir çok sürpriz bekliyor." bilgilerini verdi.GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, dünyanın dört bir yanından çok sayıda şirketin her yıl ürünlerinde ciddi indirimler yaptığı "Efsane İndirim"in, Türkiye'de de e-ticareti ciddi şekilde canlandırdığını söyledi."Efsane İndirim kapsamında biz de "Süper Cuma" ismini verdiğimiz kampanyamızla tüketicilerimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına karşılık veriyoruz." diyen Elçin, şunları kaydetti:"23 Kasım Cuma günü geçerli olacak kampanya kapsamında tüketicilerimize yüzde 80'e varan indirimler sunacağız. Perşembe gününü cumaya bağlayan gece saatler 00.00'ı gösterdiğinde başlayacak ve 24 saat boyunca devam edecek kampanyamızda ayrıca aynı gün çeşitli kategorilerde özel indirimleri de tüketiciyle buluşturacağız.""Geçtiğimiz yıla benzer bir tablo bekliyoruz"Kampanyayla anne-bebek ürünlerinden kozmetiğe, dekorasyondan yapı markete, cep telefonundan teknoloji ürünlerine kadar pek çok kategorideki seçili binlerce üründe yüzde 80'e varan indirim yapacaklarını anlatan Elçin, kampanyanın sadece 24 saat süreceği hatırlatmasında bulundu.Stokların hızla tükenebileceğini belirten Elçin, "Dolayısıyla tüketicilere, alışveriş listelerini önceden yaparak hazırlıklı olmalarını önerebiliriz." dedi.Efsane İndirim'de hafta boyunca değil, yalnızca cuma günü 24 saat süren bir kampanya sunduklarını aktaran Elçin, GittiGidiyor'da geçtiğimiz yıl Süper Cuma kampanyasını hayata geçirdikleri 24 Kasım Cuma günü bazı ürün gruplarında adet bazında satışların günlük ortalamanın 10 katına vardığını söyledi.Bülent Elçin şöyle devam etti:"Kişi başına düşen ortalama harcama miktarı da ikiye katlandı. Bugüne özel indirimli fiyatlar ve cazip fırsatlar, kullanıcılarımızın ihtiyacı olan ürünleri uygun fiyata satın alabilmesini sağlayacak ve tüketiciye adeta ilaç gibi gelecektir. Dolayısıyla bu yılki Süper Cuma kampanyamızda da geçtiğimiz yıla benzer bir tablo gerçekleşmesini bekliyoruz."Bir günde 45 günlük ticaret hacmi hedefiHepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ise, Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri "Efsane İndirim" gününde 15 bin iş ortaklarıyla birlikte, sadece 1 günde 45 günlük ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.Türkiye genelinde Hepsiexpress, Aras, PTT Kargo, Horoz Lojistik, Sürat ve Yurtiçi kargo firmalarının tüm şubeleriyle sevkiyat yapmaya hazır olduklarını anlatan Erturan, "Toplam 6 bin 660 kargo şubesi, 17 bin araç ve 63 bin 500 personel ile tüm Türkiye'ye dağıtım planlanıyor. Hepsiburada çalışanları ve iş ortaklarından oluşan 50 bin kişilik dev bir ekip, tedarik sürecinden operasyonlara, pazarlamadan teknolojiye kadar uzanan süreçlerde müşterilere efsane bir gün yaşatmak için seferber olacak." bilgilerini verdi."Birkaç dakika içinde kolaylıkla Kredili Alışveriş mümkün"Müşterilerin tek bir alışverişte birden fazla kredi kartıyla ödeme yapabilmesini sağlayan Çoklu Kredi Kartı hizmetini de bu dönemde hayata geçirdiklerini aktaran Erturan, bu hizmet sayesinde, Hepsiburada müşterilerinin, kart limit yetersizliği sebebiyle tamamlayamadıkları siparişlerinin ödemesinin kalan bölümünü bir diğer kredi kartıyla tamamlayabileceğini söyledi.Erturan, yeni hizmetleri Alışveriş Kredisi Hizmeti'ne ilişkin şu bilgileri verdi:"Müşterilerimizin Efsane İndirim'de yaşayacakları alışveriş deneyimini daha da iyileştirmek adına 3 ay vade farksız alışveriş yapabilme kolaylığı sağlayan Alışveriş Kredisi Hizmeti'ni de sunuyoruz. Bu hizmetimizle, müşterilerimiz Efsane İndirim'de Hepsiburada üzerinden seçtikleri ürünlerden oluşturdukları 750 – 15 bin TL aralığındaki sepetleri için sigorta ücreti ödemeden anında kredili alışveriş yapabilecek.Türkiye'de ilk defa uygulanan sistem ile 7/24 hem web hem de mobilden birkaç dakika içinde kolaylıkla Kredili Alışveriş mümkün oluyor. Hepsiburada üzerinden Efsane Cuma'da diledikleri kategoriden ürünleri sepetlerine atacak müşteriler, satın alma işlemi öncesinde kredi ve faiz oranlarını görerek alışverişlerini kolayca tamamlayabilecek.""Birçok teknolojik üründe 2 bin TL'ye varan indirimler"Erturan, Efsane İndirim'e özel sürpriz ve kampanyalar hazırladıklarını belirterek, şöyle devam etti:"Bu sene, İstanbul Avrupa yakasında farklı bütçe ve ihtiyaçlara uygun çeşitli daire seçeneklerini cazip indirimlerle sunacağız. Buna ek olarak, müşterilerimiz, altyapı garantili olarak sunulan arsa projesinden istedikleri oranda parsel satın alarak yatırım yapabilecek. Seçkin otomobil markalarıyla yapılacak iş birliği kapsamında, müşterilerimiz avantajlı fiyatlarla otomobil sahibi olabilecek.Efsane Cuma'da ayrıca, şehir içi ve şehirler arası kullanıma uygun motosiklet markalarının yer alacağı kampanyalarımız da olacak. Son olarak da cep telefonlarında ve birçok teknolojik üründe 2 bin TL'ye varan indirimlerle bu özel güne damga vuracağız."-"Dakikada bin 200 ürün siparişi verilmişti"Geçen yıl Efsane İndirim'de en çok talep gören ürünlerin, sinema bileti, deterjan, tıraş makinası, şampuan, bebek bezi, parfüm, USB bellek, kitap, deodorant, akıllı saat, kedi maması, kış lastiği, cep telefonu, televizyon, printer ve oyun konsolu olduğunu hatırlatan Mutlu Erturan, "2017 yılı Efsane Cuma döneminde 1 günde 2 milyon, dakikada bin 200 ürün siparişi verildi ve 252 milyon TL değerinde satış hacmi oluştu." bilgilerini verdi."Efsane Cuma alışverişlerinin yüzde 60'ının Anadolu'dan yapılması bekliyoruz." diyen Erturan, bu sayede Anadolu'daki KOBİ'ler ve işletmelerin Efsane İndirim ile ticaretlerini artıracağını ifade etti."20-25 Kasım'da Morhipo.com müşterileri hem indirimlerden yararlanıyor"Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, Morhipo.com olarak dönemin indirim ve kampanya rüzgarını tek gün uygulamak yerine bütün haftaya yaydıklarını ifade ederek, " 20-25 Kasım'da Morhipo.com müşterileri hem indirimlerden yararlanıyor hem de sürpriz hediyeler kazanıyor. Hafta boyunca sitede ve mobil uygulamamızda kampanyalar, indirimler ve fırsatlarla alışveriş keyfi sürerken, Morhipo.com'un mobil uygulamasını kullanan müşteriler, haftaya özel düzenlenen 'Bas Kazan' yarışmasıyla sürpriz hediye ve farklı tutarlardaki indirim çeklerini kazanma şansına sahip olacak." bilgilerini verdi."Kadın, erkek, çocuk ve spor giyimde yüzde 90'a varan indirim"Morhipo.com olarak moda deneyimini online tarafta müşterilere sunmanın kendileri için öncelik olduğunu anlatan Kuban, her zevke ve bütçeye uygun marka ve ürün çeşitliliği ile teslimat ayrıcalıkları sayesinde öne çıktıklarını söyledi.Morhipo'nun modadaki uzmanlığını kasım ayında sektördeki indirim ve fırsat trendiyle birleştirince ortaya çok cazip bir tablonun çıktığını ifade eden Kuban, şunları kaydetti:"Kadın, erkek, çocuk ve spor giyimde yüzde 90'a varan indirimler, sürpriz çek fırsatları, günlük hatta saatlik kampanyalarla 20-25 Kasım'da Morhipo.com müşterilerini şaşırtacağız. Ayrıca hafta boyunca kozmetikte, ayakkabı-çantada, aksesuarda özel teklifler, hediye çekleri ile cazip fırsatlar sunacağız.Tüm sektörde fırsatların yoğunlaştığı dönemde alışveriş yapmaya alışkın müşteriler genellikle alışveriş listelerini önceden oluşturuyor, indirimlerin başladığı günlerde de alışverişlerini sabaha bırakmıyor, gece saatlerinde tamamlıyorlar. Kısıtlı süreli indirim dönemlerinde müşterilerimizin alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini yakından gözlemledik. Diğer zamanlara kıyasla özellikle gece yarısı sonrası alışverişlerinde yüzde 300'ün üzerinde artış gösteren alışveriş oranları, müşterinin online alışverişin kritik zamanlarında stratejik davrandığının en büyük kanıtı. Bu alışveriş için de siteden çok mobil uygulama tercih ediliyor.""Yoğun bir ilgi bekliyoruz"Kuban, 2017 kampanya döneminde Morhipo.com'un trafiğinin desktopta (masaüstü) yüzde 200, mobil tarafta yüzde 260 arttığını hatırlatarak, en çok satılan ürünlerle ilgili, "Geçen sene bu dönemde kadınların en çok satın aldıkları ürünler bot-mont, kaban, kazak, ayakkabı, saat ve elbise olurken, erkekler en çok ayakkabı, mont ve elektronik ürünler aldı. Bu yıl da yoğun bir ilgi bekliyoruz." bilgilerini verdi.Şule Kuban, tüm siparişleri zamanında ve sorunsuz teslim etmek için hem depoda hem de çağrı merkezinde gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.BMD'den "Efsane İndirim" çağrısıBirleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından dün (21 Kasım) yapılan yazılı açıklamada BMD Genel Başkanı Sinan Öncel'in görüşlerine yer verilmişti. Öncel açıklamasında "Black Friday" adı verilen ve her yıl tüketicilerin merakla beklediği etkinlik için "Efsane İndirim" demeyi daha uygun bulduklarını ifade etmişti.