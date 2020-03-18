Türk Eczacıları Birliği eczanelerde dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyardı Açıklaması
Türk Eczacıları Birliği, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında eczane çalışanları ve diğer hastalarla aralarına bir metre mesafe koymalarının çok önemli olduğunu bildirdi.
18.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:22
Türk Eczacıları Birliği, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında eczane çalışanları ve diğer hastalarla aralarına bir metre mesafe koymalarının çok önemli olduğunu bildirdi.
Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında eczanelerde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar paylaşıldı.
Olağan koşullarda olduğu gibi bu günlerde de sağlık merkezleri ve eczanelerin 7/24 sağlık hizmeti vermeye devam ettiği aktarılan açıklamada, vatandaşların maske, dezenfektan, bağışıklık sitemini güçlendirici pek çok önlem için eczanelere geldikleri ve sağlık danışmanlığı hizmeti aldıkları belirtildi.
Bu dönemde eczanelerin risk alanı ve eczacıların da riskli meslek grupları arasında yer aldığın altı çizlen açıklamada, eczanelerde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar hatırlatıldı.
Türk Eczacıları Birliği, hem eczacılardan hem vatandaşlardan şu noktalara dikkat etmelerini istedi:
"Her şeyden önce bulaşma riskini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bulaşma riskini azaltmak maksadıyla eczane çalışanlarıyla ve diğer hastalarla aranıza en az 1 metre mesafe koymanız çok önemli. Eczanelerimizde uygulamaya konulan güvenlik şeritlerine uymanızı ehemmiyetle rica ediyoruz. Eczanelerin içindeki hasta sayısına dikkat etmeniz sizlerden beklediğimiz bir diğer önemli husus. Temas mesafesini göz önünde bulundurarak eczane içerisinde en fazla 3 hastanın olmasına dikkat ediniz. Maske, gözlük gibi koruyucu önlemleri aksatmayınız. Para alışverişlerinizde mümkün mertebe temassız banka kartlarını kullanmaya özen gösteriniz."
Koronavirüs ile mücadelede herkese ayrı ayrı görevler düştüğüne işaret edilen açıklamada, bilgili ve bilinçli davranışların herkesi daha çok koruyacağı vurgulandı.
Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında eczanelerde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar paylaşıldı.
Olağan koşullarda olduğu gibi bu günlerde de sağlık merkezleri ve eczanelerin 7/24 sağlık hizmeti vermeye devam ettiği aktarılan açıklamada, vatandaşların maske, dezenfektan, bağışıklık sitemini güçlendirici pek çok önlem için eczanelere geldikleri ve sağlık danışmanlığı hizmeti aldıkları belirtildi.
Bu dönemde eczanelerin risk alanı ve eczacıların da riskli meslek grupları arasında yer aldığın altı çizlen açıklamada, eczanelerde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar hatırlatıldı.
Türk Eczacıları Birliği, hem eczacılardan hem vatandaşlardan şu noktalara dikkat etmelerini istedi:
"Her şeyden önce bulaşma riskini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bulaşma riskini azaltmak maksadıyla eczane çalışanlarıyla ve diğer hastalarla aranıza en az 1 metre mesafe koymanız çok önemli. Eczanelerimizde uygulamaya konulan güvenlik şeritlerine uymanızı ehemmiyetle rica ediyoruz. Eczanelerin içindeki hasta sayısına dikkat etmeniz sizlerden beklediğimiz bir diğer önemli husus. Temas mesafesini göz önünde bulundurarak eczane içerisinde en fazla 3 hastanın olmasına dikkat ediniz. Maske, gözlük gibi koruyucu önlemleri aksatmayınız. Para alışverişlerinizde mümkün mertebe temassız banka kartlarını kullanmaya özen gösteriniz."
Koronavirüs ile mücadelede herkese ayrı ayrı görevler düştüğüne işaret edilen açıklamada, bilgili ve bilinçli davranışların herkesi daha çok koruyacağı vurgulandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Güncel
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