Türk Eczacıları Birliği, yayımladıkları basın açıklamasıyla kayyum kararlarına tepki gösterdi

Türk Eczacıları Birliği, Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasına basın açıklamasıyla tepki göstererek, "Belediyelere kayyum atanmış olması, evrensel demokrasi anlayışı ile bağdaşmayan bir tutumdur." ifadelerini kullandı.

"UYGULAMADAN BİRAN ÖNCE VAZGEÇİLMELİDİR"

Türk Eczacıları Birliği basın açıklamasında, "Demokratik seçimlerle iş başına gelmiş Diyarbakır, Van ve Mardin belediyebaşkanlarının ortada henüz kesinleşmiş bir yargı kararı olmaksızın, idari tasarruf ile görevlerinden uzaklaştırılmış olmaları ve yerlerine kayyum atanmış olması, evrensel demokrasi anlayışı ile bağdaşmayan bir tutumdur. Zira halk iradesine ve hukuk devleti ilkelerine saygı,demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu doğrultuda söz konusu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir. Toplumsal bütünlüğümüz bozulmadan sağlıklı ve huzurlu bir ortamda bir arada yaşayabilmemiz için herkes tarafından azami gayret gösterilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.