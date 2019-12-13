Türk Edebiyatının kalbi Gölcük'te atacak

20-21 Aralık tarihinde yapılacak bu önemli sempozyum öncesinde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenledi.

Gölcük; Türkiye'nin edebiyat alanındaki önde gelen akademisyenlerinin katılımıyla, 20-21 Aralık 2019 tarihlerinde, Türkiye'nin Servet-i Fünûn konusundaki tek, edebiyat alanındaki en önemli akademik sempozyumlardan biri olacak Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı- Servet-i Fünûn Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. Bu önemli sempozyum öncesinde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Örcün'de bulunan Sultan Hatun Konağı'nda, il ve ilçe basının katıldığı bir basın toplantısı düzenledi ve sempozyum hakkında bilgi verdi.

"SEMPOZYUMLARIMIZA BİR HALKA EKLİYORUZ"

Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı- Servet-i Fünûn Sempozyumu'nun tarihini anlatan, sempozyum için özel olarak hazırlanmış belgesel filmin izlenmesi sonrasında Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı konuşmada: "Gölcük'te yapılan Uluslararası sempozyumlar var: Seramik, Kırkyama, Ahşap Heykel Sempozyumları ve Fotoğraf Yarışması. Fotoğraf Yarışmasında "GÖÇ" konulu uluslararası yarışmada dereceye giren ve Birleşmiş Milletlerin tüm Dünya'da kullandığı fotoğraflar bizim yarışmamıza gönderilen fotoğraflar. Somut olamayan kültürel miras konusunda yapmış olduğumuz, 10 yıldır devam eden fotoğraf yarışması neticesinde UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Milli Komitesi tarafından başarı ödülüne layık görüldük. Biz şimdi bunlara bir halka daha ekliyoruz. Bu da Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı- Servet-i Fünûn Sempozyumu. Az önce izlediğiniz videonun son kısmında biz de güzel Türkçemize küçük de olsa bir katkıyı Gölcük'ten sağlayabilirsek büyük bir mutluluk duyacağız" şeklinde konuştu.

NEDEN SERVET-İ FÜNÛN SEMPOZYUMU YAPIYORUZ?

Bu sene başlık olarak alınan Servet-i Fünûn'un Gölcük ile ilgisi konusunda Başkan Sezer; "Servet-i Fünûn, Türk Dili Edebiyatı alanında üniversitelerde ders olarak okutulan, Türk Edebiyatı tarihinin 42 yıl boyunca yayınlanan dergisi Edebiyat-ı Cedide, Yedi Meşaleciler, Ferc-i Ati gibi edebiyat derslerinden duyduğumuz akımların çıktığı yer. Gölcük ile olan bağlantısına baktığımızda; İmtiyaz Sahibi olan Ahmet İhsan Tokgöz'ün uzun yıllar Değirmendere'de oturması ve 1942 yılına kadar genel yayın yönetmenliğini sürdürmesi, vefatından sonra da Değirmendere bulunan Gaipler Mezarlığı'na defnedilmesidir. Ahmet İhsan Tokgöz 256.sayıdan itibaren edebiyat dergisi hüviyetini kazanan Servet-i Fünûn Dergisi'nde Genel Yayın Yönetmenliğini son güne kadar yapmaya devam ediyor. İkametinin Değirmendere'de olması nedeniyle o döneminin edebiyattaki önemli isimleri Değirmendere'ye geliyorlar. Örneğin Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı bir roman var. O Roman Değirmendere'de geçiyor ve yazılıyor. Onun gibi bir çok isim Değirmendere'yi özellikle biliyorlar. Dergide Değirmendere ile ilgili çok sayıda yazı ve fotoğraf da yayınlanıyor" ifadelerini kullandı.

AÇILIŞ PROGRAMINA FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KATILACAK

Sempozyum hakkında bilgi veren Başkan Sezer; "Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı - Servet-i Fünûn Sempozyumu, 20 Aralık Cuma, saat 10:00-11:15 Gölcük Belediyesi Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı'nda yapılacak açılış programıyla başlayacak. Sonrasında, Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı'nda 5, Kongre Sarayı'nda ise 3 ayrı oturum gerçekleştirilecek. Açılış özel oturumunda, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Fatih Andı, "Modern Türk Edebiyatının Gelenek Güzergâhı İnişler ve Yokuşlar ve Servet-i Fünûn" konulu sunum gerçekleştirecek. Sempozyumda sunum yapacaklar katılımcıların tamamı edebiyat konusunda uzman, Profesör, Doçent ve doktor düzeyinde akademisyenler. Bunun dışında sempozyumda Özbekistan, Azerbaycan, Çin, Kırgızistan ve KKTC'den de yine akademisyenler katılıyorlar. Ayrıca 1 araştırmacı ve 1 yazarda yer alacak. İstanbul, Marmara ve Medeniyet Vakıf Üniversitelerinin yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle birlikte çok sayıda akademisyen de sempozyumu takip edecek. Edebiyatla ilgili olan ilimizde ve ilçemizdeki öğretmen ve öğrencilerimiz de sempozyumu izleyecekler. Sempozyumdaki sunumların tamamı hakemli olarak bir kitap içerisinde toplanacak. Servet-i Fünûn Dergisi'nin 256.sayısını bir tarafı Osmanlıca, bir tarafı Türkçe olarak 256 adet bastırdık. Bunun aynı zamanda sempozyumun açılışına katılan misafirlerimize de vereceğiz. Yine Servet-i Fünûn Sempozyumuna sunulan hakemli akademik çalışma olan bildirilerin özetleri de katılımcılara sunulmak üzere bir kitapçık haline getirilmiştir" dedi.

"GÖLCÜK'TE YAPTIKLARIMIZ OKYONUSA DOĞRU YOL ALIYOR"

Bir konuya da özellikle değinmek istiyorum diyen Başkan Sezer: "Bu bizatihi Servet-i Fünûn Sempozyumu değil, Türk Dili Edebiyatı Sempozyumudur. Servet-i Fünûn bizim çıkış noktamız. Önümüzdeki yıllarda Servet-i Fünûn olarak da devam edebilir ya da daha önce bu konuda görüştüğümüz gibi Diriliş, Büyük Doğu ve Mavera Dergileri üzerinden de devam edebiliriz. Bunu değerlendireceğiz. Sunumların tamamı da zaten Servet-i Fünûn ile de ilgili değil. Sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum: Gölcük kelime olarak küçük bir göl, su birikintisi anlamına geliyor. Ancak; sosyal, kültürel çalışmalarla alakalı ilçemizde yapılanlarla okyanus olma yolunda merhale kaybetmektedir. Sempozyumla Türk Dili ve Edebiyatına önemli bir katkı sağlanacağını düşüyorum. Bu sempozyumun duyurulmasında sizlerin de büyük katkınız olacağını düşünüyorum. Sempozyumun hayata geçmesinde çok büyük emeği olan Gölcük'ün evladıDoç.Dr.Ali Kurt hocama özellikle teşekkür etmek istiyorum. Cüzi bir bütçeyle sempozyumu gerçekleştirdiğimizi, Osmanlıca ve İngilizce çevirilerin, belgeselin, belgeselde kullanılan müziğin de sempozyuma katkı veren akademisyenlercebedelsiz hazırlandığını belirtmek istiyorum. 20 Aralık'ta Kervansaray'da yapacağımız açılış programına siz kıymetli basın mensuplarımızı ve hemşehrilerimizi davet ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.